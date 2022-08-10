Байден подписал закон CHIPS and Science Act, выделяющий $52 млрд на строительство полупроводниковых заводов в США

Президент США Джо Байден подписал закон CHIPS and Science Act, который выделяет $280 млрд на развитие американской IT-отрасли. В том числе закон предусматривает финансирование в размере $52 млрд для стимулирования производства полупроводников в США.

Этот закон нацелен на возрождение американских инноваций в противовес растущему технологическому доминированию Китая, он принят на фоне продолжающейся глобальной нехватки полупроводников. Дефицит стал стимулом для таких производителей, как Intel, инвестировать в новые заводы, чтобы удовлетворить растущий спрос на технологические устройства, такие как ноутбуки и смартфоны, во всем мире. Однако власти США опасаются, что без вмешательства правительства производители чипов будут продолжать переводить производство в Китай, не оставляя США возможности получать прибыль от отрасли, которую они основали несколько десятилетий назад.

Эти опасения почти оправдались после того, как Intel обратилась в Министерство торговли США с предложением приобрести заброшенный завод в Китае. The New York Times уточняет, что Intel приостановила выполнение этого плана. Однако разговоры компании с властями вынудили их принять закон, стимулирующий инвестиции в местное производство чипов.

В конце прошлого месяца Палата представителей и Сенат одобрили закон CHIPS and Science Act после почти двух лет переговоров и политических распрей. Помимо инвестиций в американские научные исследования он также предусматривает субсидии на сумму $52 млрд, призванные побудить производителей чипов строить заводы в США.

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В июле министр торговли Джина Раймондо предупредила, что США могут проиграть в гонке полупроводниковой промышленности по производству большего количества микросхем.

«Полупроводниковым компаниям необходимо заложить «бетон в землю» этой осенью, чтобы удовлетворить возросший спрос в ближайшие годы», — сказала Раймондо в письме министру обороны Ллойду Остину. «Главы фирм по всей цепочке поставок ясно дали понять, что сейчас отрасль решает, куда инвестировать».

Подписание закона CHIPS and Science Act приближает Intel и других производителей микросхем к строительству заводов в таких штатах, как Огайо и Аризона, их проекты зависят от субсидий. Ранее этот законопроект критиковали некоторые представители полупроводниковой отрасли, утверждая, что он обеспечивает несправедливое преимущество для Intel.

Источник: The Verge