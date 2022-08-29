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Ответственный за ПО для виртуальной реальности Horizon Worlds Вивек Шарма покидает Meta

Ответственный за ПО для виртуальной реальности Horizon Worlds Вивек Шарма покидает Meta

Вице-президент программного обеспечения виртуальной реальности для социальных сетей Horizon Worlds Вивек Шарма покидает Meta, сообщил в пятницу ее представитель.

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Horizon Worlds

Шарма работал в материнской компании Facebook Meta в течение последних шести лет, занимая высокие должности, а совсем недавно – в ее зарождающемся бизнес-подразделении, связанном с метавселенной.

Horizon Worlds

В качестве вице-президента Horizon Шарма курировал различные проекты виртуальной реальности, такие как социальная сеть Horizon Worlds, похожая на онлайн-игру, адаптированную для виртуальной реальности. Другие продукты Horizon включают приложение Horizon Workrooms для совместной работы на основе виртуальной реальности и приложение Horizon Venues для прямых трансляций, которое этим летом было перенесено в основное приложение Worlds.

«Благодаря его руководству группа продуктов Horizon создала сильную команду с амбициозным видением, и это только начало», — говорится в заявлении представителя Meta. «Мета продолжает оставаться источником формирования великих лидеров, и мы рады будем увидеть, чего Вивек достигнет в дальнейшем».

Horizon Worlds

Представитель добавил, что команда Horizon теперь будет напрямую подчиняться Вишалу Шаху, вице-президенту Meta по Metaverse.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил в недавнем выпуске подкаста Джо Рогана, что его компания представит новую гарнитуру VR в октябре, когда Meta обычно проводит конференцию Connect VR.

Марк Цукерберг подтвердил выход новой гарнитуры VR Meta в октябре

Источник: CNBC


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