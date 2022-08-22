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Марк Цукерберг обещает серьезные обновления графики в VR Horizon Worlds после того, как его аватар высмеяли

Марк Цукерберг обещает серьезные обновления графики в VR Horizon Worlds после того, как его аватар высмеяли

Марк Цукерберг утверждает, что Meta запланировала крупные обновления графики в своей виртуальной реальности Horizon Worlds. Ранее Цукерберг поделился изображением своего собственного виртуального аватара, которое было высмеяно в сети. Он сказал, что подробностями изменений компания поделится на предстоящей конференции Connect.

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Марк Цукерберг обещает серьезные обновления графики в VR Horizon Worlds после того, как его аватар высмеяли

Изображение было опубликовано на прошлой неделе вместе с объявлением о запуске Horizon Worlds во Франции и Испании. На скриншоте показан примитивный по нынешним временам аватар Цукерберга перед Эйфелевой башней и храмом Святого Семейства в Барселоне, столь топорно нарисованными. 

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Изображение быстро обрело собственную жизнь в Twitter – люди высмеивали низкое разрешение и любительскую графику. В частности, многие задавались вопросом, почему аватар Цукерберга был таким плоским и безжизненным после того, как компания вложила миллиарды долларов и сделала ставку на успех метавселенной.

Марк Цукерберг обещает серьезные обновления графики в VR Horizon Worlds после того, как его аватар высмеяли

Цукерберг не ответил прямо на критику, но признал, что образ, которым он ранее поделился, был «довольно простым», и пообещал улучшения. Его последний пост включал два новых, гораздо более подробных и реалистичных рендера: его аватар и сцену под открытым небом, изображающую древние руины.

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Источник: Engadget

 


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