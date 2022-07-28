Meta во втором квартале потеряла $2,8 млрд на VR и метавселенной — компания Цукерберга впервые зафиксировала снижение доходов

Meta вместе с другими IT-компаниями поделилась финансовым отчетом за второй квартал 2022 года — если коротко, материнская компания Facebook впервые зафиксировала снижение доходов и продолжает сжигать миллиарды долларов на своих амбициозных планах, связанных с VR и метавселенной.

Расходы подразделения Reality Labs, среди прочего отвечающего за исследования в сфере виртуальной реальности и метавселенной, а также развивающего игровую VR-платформу Horizon Worlds, составили $2,81 миллиарда долларов, а объем продаж — $452 млн. Для сравнения, по итогам первого квартала подразделение Reality Labs потратил $2,96 млрд, а выручил $695 млн. В апреле Kotaku сообщал, что расходы Reality Labs с 2020 года почти достигли $20 млрд. тропой VR.

Цукерберг и другие лидеры Meta считают, что гарнитуры виртуальной и дополненной реальности станут ключевой вычислительной платформой следующего поколения и готовы тратить значительные средства на разработку технологий, которые могут добраться до рынка через несколько лет, и создание промежуточных прототипов, а также значительные средства на штат технических экспертов, чтобы конкурировать с Apple, Google, Microsoft и другими компаниями, которые присматриваются к отрасли.

За квартал Meta получила $8,36 млрд операционной прибыли по объему дохода от продаж в $28,82 млрд — на 1% меньше, чем годом ранее. В Meta также ожидается снижение выручки в текущем квартале. Другие ключевые показатели Meta по отчету за второй квартал 2022 года:

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Ежедневное количество активных пользователей (DAU): 1,97 миллиарда против 1,96 миллиарда прогнозируемых, согласно StreetAccount

Ежемесячные активные пользователи (MAU): 2,93 против 2,94 миллиарда прогнозируемых, согласно StreetAccount

Средний доход на пользователя (ARPU): $9,82 против прогнозируемых $9,83, согласно StreetAccount

Акции Meta потеряли примерно половину своей стоимости с начала года, что лишь подчеркивает обеспокоенность инвесторов здоровьем основного рекламного бизнеса – его сильно подкосило Apple с новыми правилами отслеживания на iOS. Из-за этих новых правил Facebook потеряла $10 млрд только за 2022 год. Вслед за Apple аналогичные правила ввела Google на Android, тем самым значительно усложнив Facebook задачу отслеживания действий пользователей, что соответствующим образом сказалось на ее доходах от рекламы. Популярность TikTok и сложности с монетизацией собственного сервиса коротких видео Reels в Instagram лишь усложнили и без того непростое положение Meta.

Число сотрудников Meta достигло 83 553 — этот показатель вырос на 32% по сравнению с прошлым годом. Гендиректор Meta Марк Цукерберг на телефонной конференции с аналитиками сообщил, что компания будет сокращать количество персонала в течение следующего года и «затягивать пояса», поскольку она, как и многие другие, готовится к глобальной рецессии.

«Это времена, требующие большей отдачи, и я ожидаю, что мы сможем сделать больше с меньшими ресурсами», Марк Цукерберг, Основатель и CEO Meta

В текущем квартале Meta ожидает дохода в диапазоне от $26 до $28,5 млрд, что ниже средней оценки аналитиков в $30,5 млрд. Это означает прогнозируемое снижение на 2-11% по сравнению с прошлым годом. В то же время, Meta прогнозирует общие расходы от $85 до $88 млрд в 2022 году, тогда я предварительная оценка была $87-92 млрд.

Что касается направления VR, то накануне Meta анонсировала повышение цен на гарнитуру Quest 2 — с 1 августа подорожает на $100 до $400 за базовую модель со 128 ГБ памяти. Позже в этом году Meta планирует выпустить усовершенствованную гарнитуру, которая будет использовать камеры на передней панели устройства, чтобы пользователи могли видеть свое реальное окружение.