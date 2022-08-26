Марк Цукерберг подтвердил выход новой гарнитуры VR Meta в октябре

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что следующая гарнитура виртуальной реальности Meta появится в октябре. Цукерберг рассказал об этом на подкасте Джо Рогана в Spotify. Устройство под кодовым названием Project Cambria, скорее всего, будет запущено во время ежегодного мероприятия компании Connect.

«У следующего устройства, которое выйдет в октябре, есть несколько важных функций», — сказал Цукерберг, обсуждая виртуальную реальность в начале подкаста. Он описал новые социальные опции, которые будут доступны благодаря отслеживанию взгляда и лица.

«Можно будет иметь своего рода зрительный контакт в виртуальной реальности», — сказал Цукерберг. «Лица отслеживаются таким образом, чтобы ваш аватар не был неподвижным. Если вы улыбаетесь, хмуритесь, сердитесь, или ваше лицо принимает любое другое выражение, это будет транслироваться в режиме реального времени на ваш аватар».

Эти слова согласуются с тем, что было ранее известно о Project Cambria. По предварительной информации, гарнитура должна иметь дисплей с высоким разрешением, внутренние датчики для отслеживания взгляда и погружать носителя в сложную сквозную дополненную реальность. Как сообщил Bloomberg в прошлом месяце, просочившийся в сеть код предполагает название устройства Meta Quest Pro.

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Предполагается, что Cambria будет сосуществовать с более дешевой Meta Quest. По слухам, Meta уже планирует следующее поколение обеих гарнитур. Также в разработке находится линейка очков дополненной реальности Meta.

Предполагается, что Cambria будет значительно дороже, чем существующий Meta Quest. Ранее Meta заявляла, что устройство будет выпущено в течение этого года.

Источник: The Verge