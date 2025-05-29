Пакистан создаст национальный биткоин-резерв

Власти Пакистана еще в апреле назначила основатель Binance Чанпена CZ Чжао стратегическим советником по криптовалютам. А в мае страна заявила, что сделает собственный биткоин-резерв. Об этом на конференции Bitcoin 2025 сообщил председатель криптовалютного совета Пакистана Билал Бин Сакиб. Во время выступления в Лас-Вегасе заявил, что правительство последовало за США в создании стратегического резерва биткоинов и уже принимает прокриптовалютные регуляторные шаги.

«Сегодня исторический день. Сегодня я объявляю, что пакистанское правительство создает собственный правительственный стратегический биткойн-резерв Биткойн, и мы хотим снова поблагодарить США, поскольку они вдохновили нас», — сказал он во время речи.

Today, 🇵🇰 rewrites history. At Bitcoin 2025 Vegas, Minister of Crypto and Blockchain @bilalbinsaqib announces that Pakistan will be setting up its Strategic Bitcoin Reserve. pic.twitter.com/1vNjryqimf — Pakistan Crypto Council (@cryptocouncilpk) May 29, 2025

Интересно, что ранее правительство Пакистана утверждало, что криптовалюты никогда не будут легальными в стране. Но в феврале начало создание Национального криптовалютного совета для надзора за разработкой всесторонней регуляторной структуры для криптовалют и привлечения иностранных инвестиций.

Совет предложил несколько инициатив, включая использование избыточной энергии для майнинга BTC или дата-центров и накопление BTC для национальной казны.

В мае Совет объявил о выделении 2000 мегаватт избыточной энергии для майнинга биткоина и высокопроизводительных вычислительных дата-центров.

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Также в этом месяце Министерство финансов Пакистана поручило создать совершенно новое агентство для надзора за регулированием цифровых активов в стране. Оно будет заниматься регулированием криптоплатформ и выдавать лицензии поставщикам цифровых активов, действующих в стране.