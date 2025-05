Пакистан создаст национальный биткоин-резерв

Власти Пакистана еще в апреле назначила основатель Binance Чанпена CZ Чжао стратегическим советником по криптовалютам. А в мае страна заявила, что сделает собственный биткоин-резерв. Об этом на конференции Bitcoin 2025 сообщил председатель криптовалютного совета Пакистана Билал Бин Сакиб. Во время выступления в Лас-Вегасе заявил, что правительство последовало за США в создании стратегического резерва биткоинов и уже принимает прокриптовалютные регуляторные шаги.

Today, 🇵🇰 rewrites history.

At Bitcoin 2025 Vegas, Minister of Crypto and Blockchain @bilalbinsaqib announces that Pakistan will be setting up its Strategic Bitcoin Reserve. pic.twitter.com/1vNjryqimf

— Pakistan Crypto Council (@cryptocouncilpk) May 29, 2025