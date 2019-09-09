Panasonic анонсировала защищённый ноутбук Toughbook 55 с модульной конструкцией

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Компания Panasonic упростила процесс гибкой индивидуальной настройки конфигурации для своих защищённых ноутбуков серии Toughbook. Модель Toughbook 55 получила модульный дизайн, который позволяет добавить или заменить нужные системные компоненты.

Например, в случае необходимости пользователь сможет не просто заменить и увеличить оперативную память, но также – заменить клавиатуру, внедрить дополнительные порты, повысить производительность графической подсистемы за счёт установки дискретной видеокарты, добавить сканер отпечатков пальцев или второй накопитель. Причём все эти операции можно будет сделать самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Кроме того, можно даже выполнить горячую замену второй батареи, не выключая ноутбук, что обеспечивает до 40 часов автономной работы. Такая возможность будет очень полезной для полевых работников.

Новинка оснащена процессором Intel Core i5 или i7 8-го поколения и сенсорным дисплеем с максимальной яркостью 1000 нит. Конфигурация может включать до 64 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 2 ТБ. Toughbook 55 стал первым устройством в линейке, получившим интерфейсы USB-C, HDMI 2.0 и Bluetooth 5.0, а также 4 микрофона дальнего радиуса действия для улучшенного распознавания голоса.

Защищённый ноутбук Panasonic Toughbook 55 поступит в продажу по цене от $2099. Стоимость отдельных модулей пока не уточняется.

Источник: Engadget