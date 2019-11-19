Патентные изображения дают представление о дизайне нового геймпада Sony PlayStation 5





Несмотря на то, что до выпуска игровой консоли Sony следующего поколения осталось ещё около года, у нас уже есть возможность предварительно ознакомиться с контроллером для PS5. Недавно опубликованные изображения японского патентного ведомства могут дать некоторые подсказки относительно того, что ожидать от этого устройства.

На первый взгляд, новый контроллер мало чем отличается от DualShock 4. Из отличий можно выделить тот факт, что, похоже, новый аксессуар не будет включать световую панель. В сочетании с аккумулятором повышенной емкости, о котором говорили предыдущие утечки, это может привести к значительному увеличению срока службы батареи. Судя по изображению, контроллер может содержать более крупные триггеры. А в нижней части, судя по всему, расположились два звуковых разъёма для наушников. Как и DualShock 4, похоже, что новый контроллер от Sony будет иметь симметричные джойстики.

Предыдущие утечки также утверждали, что новый контроллер для консоли PS5 получит улучшенную тактильную обратную связь и «адаптивные» триггеры. Разработчики смогут запрограммировать их таким образом, чтобы более точно передавать напряжение в игре. Кроме того, сообщалось, что для подзарядки встроенной батареи будет использоваться разъём USB-C.

Источник: Engadget