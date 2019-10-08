PlayStation 5: название и сроки выхода новой игровой приставки Sony подтверждены официально [+ подробности о новом контроллере]





Sony только что положила конец многочисленным предположениям, слухам и домыслам касательно названия и сроков выхода игровой консоли Sony PlayStation нового поколения. Японский производитель подтвердил, что новая консоль будет называться PlayStation 5 (да ладно!) и выйдет на рынок через год, к рождеству 2020 года (собственно, эти сроки тоже назывались неоднократно). Продолжая подогревать интерес общественности к весьма неблизкому анонсу, производитель выдал очередную порцию новых подробностей, касающийся изменений в геймпаде PS5.

Главное нововведение (по сравнению с DualShock 4 для PS4) — отказ от старой технологии вибрации Rumble, использующейся со времен оригинальной PlayStation, в пользу новой технологии тактильной обратной связи, которая, как обещает Sony, предложит «более широкий спектр обратной связи». Например, столкновение со стеной на автомобиле и игра в футбол будут сильно отличаться по ощущениям. Также новая вибрация позволит почувствовать разницу между песком и грязью, льдом и обычной землей.

Еще одним крупным изменением станет технология, которую сама Sony называет «адаптивными триггерами». Эта технология позволит разработчикам настраивать сопротивление курков R2 и L2. Например, можно будет «почувствовать» повышенное напряжение во время натягивания тетивы при стрельбе из лука или соответствующие сотрясения при езде по пересеченной местности. Похожую технологию ранее в этом году патентовала Microsoft для будущего контроллера Xbox, но неясно, будет ли технология готова к выходу следующей приставки Project Scarlett.

Издание Wired, обозревателю которого удалось провести некоторое время с девкитом PS5, пишет, что внешне прототип контроллера PS5 выглядит как точная копия DualShock 4 для PS4. Да, говоря о новом контроллере, название DualShock 5 пока не подтверждено официально. Видимо, Sony решила сделать еще один отдельный анонс. Wired также подтвердил, что контроллер PS5 наконец-то перейдет на USB-C и получит другие долгожданные улучшения, такие как более емкий аккумулятор и улучшенные динамики.

Sony пока не показала, как будет выглядеть PlayStation 5 и новый контроллер, но генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан и архитектор платформы Марк Церни поделились некоторые новыми техническими подробностями. Консоль получит аппаратную поддержку технологии рейтрейсинга для создания реалистичного освещения, отражений и теней, хотя это нам уже говорили во время прошлый откровений. Также еще раз подтвердили использование быстрого SSD вместо медленного HDD. Это не только ускорит установку и запуск игр, но и позволит существенно уменьшит их размер — отпадет необходимость дублирования отдельных файлов для ускорения загрузки. Райан отметил, что, например, в игре Marvelʼs Spider-Man некоторые фрагменты данных дублировались на диске до 400 раз.

PlayStation 5 получит привод Blu-Ray 4K, а сами игры будут продаваться на дисках объемом 100 гигабайт. Процесс установки игр будет гибко настраиваемым: можно будет скачать и установить только мультиплеерный режим или сюжетную кампанию.

Интерфейс главного меню PlayStation 5 тоже обновится. Цель в том, что чтобы игроки даже не запуская игры знали, что в них происходит: многопользовательские игры будут отображать в меню о проходящих в конкретную минуту матчах, а однопользовательские — рекомендовать миссии и полагающиеся за них награды.

Авторы ремейка Shadow of the Colossus работают над «неким крупным проектом» для PS5, но пока не готовы сделать анонс.

Источник: Playstation