Патрульная полиция Киева начала обновлять карты Waze информацией о ДТП, пробках, ремонтах и перекрытиях

Совместные усилия городских служб и разработчиков по совершенствованию популярного навигационного сервиса Waze в рамках программы Kyiv Smart City продолжают приносить свои плоды. Об очередном улучшении работы сервиса рассказал на своей страничке в Facebook начальник департамента патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

Всім привіт ! В той час як більшість киян відпочивали на довгих вихідних ми тестували надзвичайно корисний інструмент… Опубліковано Юрієм Зозулею 1 травня 2018 р.

Последние несколько дней полицейские совместно с разработчиками тестировали инструмент для быстрого отражения любых изменений дорожной обстановки (ДТП, пробки, ремонты, перекрытия). Этот инструмент взаимодействия между полицией Киева и разработчиками Waze сделает карты последней еще лучше благодаря своевременному нанесению на карту соответствующий обновлений дорожной ситуации. Как результат, водители, использующие для навигации по Киеву карты Google Maps или Waze, смогут объезжать проблемные места и всегда прибывать в нужное место вовремя.

Как отмечает главный полицейский столицы, когда в Киеве случается ДТП сотрудники полиции Киева благодаря инициативе Kyiv Smart City быстро получают полную информацию о ситуации на дороге в месте инцидента. Используя свои расширенные права в Waze полицейские смогут заранее отобразить перекрытие необходимого участка дороги, тем самым предотвратив потенциальный коллапс. Кроме того, именно полиция всегда первой узнает о грядущем перекрытии дорог в Киеве по различным причинам, будь то ремонтные работы или какие-то плановые/внеплановые события. Вся эта информация о перекрытиях тоже будет наноситься на карты Waze.

Наконец, последний, но не менее важный момент – повреждения дорожной сети или, проще говоря, – ямы на дорогах. Полиция призывает водителей использовать соответствующую функциональность для маркировки ям, что должно поспособствовать быстрому ремонту таких вот проблемных участков. Правда, никаких деталей на этот счет Юрий Зозуля не привел, отметив лишь, что впереди еще много работы.

Источник: Юрий Зозуля Facebook