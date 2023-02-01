PayPal уволит 2000 сотрудников (около 7% всего персонала)

Компания PayPal сообщила о намерении сократить 2000 сотрудников, что составляет около 7% всего её персонала.

Президент и главный исполнительный директор Дэн Шульман написал в пресс-релизе, что PayPal работает над решением «сложной макроэкономической ситуации». Он уточнил, что компания добилась прогресса, сосредоточив ресурсы на основных приоритетах и оптимизировав структуру затрат, но еще многое предстоит сделать.

Это объявление компании об увольнениях знаменует собой очередной раунд сокращения рабочих мест в технологической отрасли. В тот же день о сокращении 525 сотрудников сообщила компания Workday. Ранее в январе Google сообщила об увольнении более 12 тыс. сотрудников, Amazon – о сокращении 18 тыс. рабочих мест, Microsoft – об увольнении 11 тыс. работников, а Salesforce – о намерении уволить 7 тыс. человек. Meta также сократила более 11 000 работников или 13% своего персонала.

В своём финансовом отчёте за третий квартал PayPal превзошла ожидания по доходу и прибыли, но акции компании упали после того, как оценка выручки компании за четвертый квартал оказалась ниже ожиданий аналитиков. Несмотря на это, PayPal повысила прогноз относительно прибыли на каждую акцию на весь финансовый год, заявив, что она выиграла от «постоянных инициатив по повышению производительности».

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PayPal должна опубликовать финансовый отчёт за четвёртый квартал 9 февраля.

Источник: cnbc