Первая леди Бразилии будет судиться с Илоном Маском — из-за взлома аккаунта в X/Twitter

Хакер опубликовал ряд оскорбительных женоненавистнических сообщений с ее странички.

Как сообщает Reuters, первая леди Бразилии Розанджела Лула да Силва заявила во вторник, что подаст в суд на платформу социальных сетей X, принадлежащую Илону Маску, после того, как на прошлой неделе взломали ее аккаунт.

Хакер вошел в аккаунт Розанжелы и опубликовал несколько обидных сообщений — в том числе в сторону ее и ее мужа, президента Бразилии Луиза Инасио Лулы да Силвы, а также в целом против женщин. Первая леди призвала страну регулировать платформы социальных сетей и отметила, что они должны отвечать за действия своих пользователей.

Ее муж тем временем согласился, что регулирование социальных медиа нужно во всем мире, но сказал, что с этим возникнут сложности.

«‎Вызов — узнать, как мы можем справиться с этим, не вводя цензуру», — сказал Луиз Инасио Лула да Силва, который занимал пост президента с 2003 по 2010 год, и был вновь избран президентом после всеобщих выборов в Бразилии в 2022-м. «Я знаю, что Европейский Союз уже ввел определенное регулирование. Нам придется внимательно следить за тем, что делают Соединенные Штаты, а также Китай».

Два месяца назад соцсеть Маска получила предупреждение о распространении дезинформации об Израиле и ХАМАСе, а ныне регуляторы начали расследование против компании и получили полномочия «принять принудительные меры». В конце концов, за нарушение, согласно Закону о цифровых услугах ЕС, X может получить штраф в размере до 6% от годового дохода, или даже попрощаться с работой в блоке.