Первые живые фото и видео PlayStation 5 демонстрируют консоль, игры и контроллер, но не интерфейс





Sony пригласила ряд японских изданий и ведущих YouTube-каналов поближе познакомиться с новой игровой консолью PlayStation 5. Благодаря этому у нас появилась возможность поближе увидеть реальное устройство, подробно рассмотреть его и оценить размеры. Также в роликах можно увидеть геймплей таких игр, как Astro’s Playroom и Godfall.

Ресурс 4gamer опубликовал фотографии PS5, стоящей как вертикально, так и горизонтально. При этом подставка удерживает консоль в любом из этих положений. Дополнительно отмечается, что на протяжении ограниченного периода времени работы с консолью не удалось услышать работу вентилятора консоли или почувствовать, что от неё исходит много тепла.

На одной из фотографий видна загадочная серебряная защёлка или задвижка, спрятанная в правом верхнем углу PS5. Ранее Sony заявляла, что владельцы консоли смогут расширить хранилище с помощью обычных SSD-накопителей. Возможно, эта защёлка и обеспечивает возможность снятия боковой панели для установки накопителя. Пока что Sony никак не комментировала эту возможность.

Ранее уже стало известно, что PlayStation 5 стала самой крупной консолью в современной истории. Благодаря публикации Dengeki Online можно оценить, насколько она большая. На фотографии консоль расположена рядом с большим телевизором.

Большинство роликов посвящены геймплею, детальных кадров с самой консолью не так уж и много. Зато издания и авторы YouTuber каналов сосредоточили своё внимание на контроллере DualSense. Устройство получило обновлённый дизайн, технологию тактильной обратной связи и адаптивные триггеры, которые могут регулировать сопротивление для различных эффектов игрового процесса. Sony даже добавила микрофон и разъём USB-C. Дополнительно сообщается, что кнопка подтверждения на PS5 будет обозначена буквой X вместо O, это может вызвать некоторый дискомфорт для игроков со стажем.

Ни в одном из роликов не показаны панель управления PlayStation 5 или элементы пользовательского интерфейса. Ранее Sony обещала полностью переработанную панель управления PS5, в которой «ни один пиксель не останется неизменным». Пока что оценить эти изменения не представляется возможным.

Что касается продемонстрированных игр (Astro’s Playroom, Godfall и Balan Wonderworld), то геймплей во всех трёх проектах выглядит гладко, что демонстрирует эффективность высокоскоростного SSD при загрузке игр.

Напомним, официальный запуск игровой консоли Sony PlayStation 5 запланирован на 12 ноября.

Источник: The Verge