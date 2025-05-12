Задержка GTA 6 заставляет другие студии менять планы релизов — среди них Battlefield

Официальный перенос GTA 6 создал настоящий переполох в геймдеве — решение Rockstar изменило планы не только фанатов, но и целых студий.

По информации Bloomberg, многие разработчики и издатели теперь снова перестраивают графики своих проектов, потому что не хотят выпускать игры рядом с титаном Rockstar. Некоторые уже успели изменить даты релизов, другие еще думают — и очень боятся, что GTA 6 могут задержать еще раз. Хотя некоторые наоборот молятся на очередную задержку, чтобы выиграть время на доработку до 2027-го года.

Сперва GTA 6 планировали на конец 2025 года, но теперь фанатам придется ждать до весны 2026-го. Компания немного сгладила ситуацию новым трейлером и кучей скриншотов. У игроков остается опция только ждать, но вот для индустрии — это настоящая головоломка.

Чтобы не попасть под каток маркетинговой машины GTA многие студии думают, как сделать лучше. Например, анонимный разработчик рассказал, что их многопользовательский проект сначала планировался на осень 2025-го, но его уже сдвинули на весну 2026-го. Они хотели не пересечься с GTA 6, но теперь все зависло. Если GTA снова перенесут — новая дата релиза их игры тоже станет проблемной. А если не перенесут — студию ждет риск. Да и повторный перенос требует кучи денег и это может подорвать доверие инвесторов. То есть ситуация патовая, как ни посмотришь.

Сейчас для целой индустрии типично, когда аналитики на встречах с издателями пытаются вычислить следующие шаги Rockstar. И это еще без упоминания о мультиплеере GTA 6, который, скорее всего, выйдет позже основной игры (как это было с GTA Online в 2013-м). Для онлайн-проектов это еще одна боль: даже если они обойдут сингл GTA, они могут просто не выдержать конкуренции с мультиплеером.

Есть и конкретные примеры. Новый Battlefield от EA уже поменял свои планы после задержки GTA 6. Гендиректор прямо сказал инвесторам, что теперь видит «более четкое окно» для релиза — то есть планирует обойти будущий блокбастер с другой стороны. А вот Хидео Кодзима обрадовался, потому что его Death Stranding 2 наоборот имеет больше шансов на успех в этом году. Да и Kingdom Come Deliverence 2 ближе к званию «Игры года».

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Итак, ситуация двойственная. С одной стороны Rockstar имеет время лучше отполировать игру, а с другой релиз этого «монстра» держит в напряжении всю индустрию и срывает графики издателей. Получается GTA 6 даже не вышла, но уже меняет рынок.

Источник: Kotaku