Новый трейлер «Муфаса: король лев» — фильм выйдет на рождественские праздники

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Disney представила трейлер ленты «Муфаса: король лев» — приквела оригинальной истории. Видео показывает молодого короля Муфасу и его брата Шрама во времена, когда они превратились из братьев во врагов.

«Муфаса: король лев» сосредотачивается на первых годах будущего правителя, а также на его грозном младшем брате Шраме. Аарон Пьер и Келвин Харрисон-младший озвучивают младшую версию Муфасы (Джеймс Эрл Джонс в фильме 1994 года и ремейке 2019 года) и Шрама (Джереми Айронс в версии 1994 года и Чиветел Эджиофор в 2019 году). Бейонсе возвращается, чтобы озвучить Налу. Ее дочь Блу Айви Картер сыграет Киару, дочь короля Самбы и королевы Налы.

Во время представления ленты на D23 со сцены спели отрывок вступительной песни, которая предшествовала появлению режиссера Барри Дженкинса.

«Как и всех вас, «Король Лев» оставил на мне неизгладимый след. Слышать музыку и чувствовать все эмоции, когда разворачивалась история, отец, который передает наследство своему сыну, прайд, который строится заново, и молодой лев, который поднимается навстречу своей судьбе. Рассказать его историю — большая честь», — сказал Дженкинс.

Режиссер объявил, что Лин-Мануэль Миранда напишет оригинальные песни к фильму. Миранда получил овации, когда он присоединился к Дженкинсу на сцене, под песню песню «I Always Wanted a Brother». Также фильм будут создавать композитор Николас Брителл, монтажер Джои Мак-Миллон и оператор Джеймс Лекстон.

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

Официальное описание: «История рассказывает о львенке-сироте Муфасе. Он потерян и одинок, но его жизнь меняется после знакомства с отзывчивым львом по имени Така — наследником королевского рода. Эта случайная встреча начинает увлекательное путешествие необычной группы аутсайдеров, которые ищут свое предназначение. Их дружба пройдет немало испытаний, среди которых побег от опасного и кровожадного врага».

Римейк 2019 года, снятый режиссером Джоном Фавро, собрал во всем мире потрясающие $1,66 млрд и стал одним из семи фильмов Disney, которые в том году пересекли отметку в миллиард долларов. «Муфаса: Король Лев» выйдет в кинотеатрах Украины 19 декабря.

Источники: Variety, Kinomania

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.