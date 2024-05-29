Первый тизер «Моана 2» — продолжение анимационного хита Disney выйдет в Украине 28 ноября

Продолжение хитового анимационного мюзикла Disney возвращает на экраны Моану и Мауи, которые отправляются в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков.
«Приключение начинается с неожиданного зова от предков-путешественников, который ведет Моану к далеким морям Океании. В давно забытых и опасных водах ее ждут необычайные приключения!», — пишут в официальном синопсисе.
Срежиссировал мультфильм-мюзикл Дэйв Деррик-младший, а музыку создали лауреатки премии «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Бер, номинант на премию «Грэмми» Опетая Фоай и обладатель трех «Грэмми» Марк Мансина.
Продолжение «Моаны» предварительно планировали разработать как сериал, но в итоге сосредоточились на полнометражном анимационном фильме. Также ожидаем «живую» версию истории 10 июля 2026 года — Дуэйн Джонсон в ней сыграет Мауи, персонажа, которого озвучивал для анимации.
Первый мультфильм заработал для Disney более $680 млн в прокате и две номинации на «Оскар», а в прошлом году получил дополнительное внимание с более чем 1 млрд часов трансляций на стриминговом сервисе студии.
В украинском прокате «Моана 2» стартует 28 ноября.