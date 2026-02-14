tradfi
Первый в мире "тест на геймера" предлагает пройти адвенчуру 1980-х без читов и под присмотром камеры

Вадим Карпусь

Разработчик Woe Industries объявил о запуске AGAT — Adventure Game Aptitude Test. Это «стандартизированный экзамен, призванный определить, способен ли кто-то до сих пор пройти приключенческую игру 80-х без пошагового руководства». Команда использует современные инструменты, чтобы воссоздать опыт эпохи, когда интернета не существовало, а подсказки приходилось выпрашивать через платные телефонные линии или по обычной почте.


В 1980-х логика пазлов в квестах часто казалась абсурдной. Игроки часами «ломали голову», потому что не могли просто загуглить решение. AGAT предлагает вернуться в те условия: никаких читов, никаких поисковых запросов и никаких гайдов по прохождению.

Организаторы отмечают, что это не просто шутка:

«Чтобы убедиться, что во время игры не используются гайды прохождения или другие внешние источники, мы применим программное обеспечение для прокторинга экзаменов в колледжах, которое будет отслеживать использование смартфона и активность в браузере».

Речь идет о системе AutoProctor. Она с помощью ИИ следит за лицом через вебкамеру и контролирует окно браузера. Если участник отводит взгляд от экрана, переключается на другую вкладку, открывает новое окно или даже издает подозрительные звуки (микрофон также активен), организаторы получают отчет о «нарушении» во время теста.


AGAT будет проходить только один раз — 28 февраля 2026 года с 13:00 до 14:00 по восточному времени США (с 20:00 до 21:00 по киевскому времени). Формат стандартизирован: все проходят тест одновременно, чтобы минимизировать риск мошенничества. На сайте проекта уже размещена настоящая приключенческая игра 1980-х годов (название не раскрывают).

Успешное прохождение вознаградят дипломом. Разработчики подчеркивают, что это больше, чем просто ачивка в профиле — это подтверждение выдержки и сообразительности.

AGAT — не первый эксперимент студии. Ранее Woe Industries создавала нестандартные браузерные проекты вроде FromSoft Word (где ошибка в тексте «убивает» персонажа) и Myst FPS — версию Myst с шутер-элементами.

Демоны, оружие и тяжелый металл на фоне – культовая приключенческая игра Myst еще никогда не выглядела так ужасно, как в браузерной версии FPS

Источник: pcgamer

