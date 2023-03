Демоны, оружие и тяжелый металл на фоне – культовая приключенческая игра Myst еще никогда не выглядела так ужасно, как в браузерной версии FPS

Myst, одна из культовых приключенческих игр всех времен, известна своим медитативным характером и глубокомысленным повествованием. Но если убрать всю эту загадочную атмосферу исследования острова, а добавить демонов и оружие?

Это, похоже, получилось сделать у Питера Хеннингсена и Стивена Нассома из команды Woe Industries. В их варианте игры Myst в виде шутера от первого лица вы просто переходите от одного статического экрана к другому и расстреливаете демонических существ. Эти действия повторяются снова и снова, пока вы не уничтожите сотню врагов. На фоне в это время играет тяжелый металл, где кто-то все время выкрикивает слово «Myst».

Если вы справитесь с заданием, то увидите шутливое сообщение о присоединении к Mensa International — клубу для людей с высоким IQ.

Креативный директор Cyan Worlds – разработчика франшизы Myst, включая будущий ремейк Riven – отреагировал на игру в Twitter комментарием «Они это сделали! Идеально».

They did it! PERFECTION.

MYST: The First Person Shooter:https://t.co/UxfXUdhq2L

— Eric A Anderson (@edoublea) March 13, 2023