Демоны, оружие и тяжелый металл на фоне – культовая приключенческая игра Myst еще никогда не выглядела так ужасно, как в браузерной версии FPS

Myst, одна из культовых приключенческих игр всех времен, известна своим медитативным характером и глубокомысленным повествованием. Но если убрать всю эту загадочную атмосферу исследования острова, а добавить демонов и оружие?

Это, похоже, получилось сделать у Питера Хеннингсена и Стивена Нассома из команды Woe Industries. В их варианте игры Myst в виде шутера от первого лица вы просто переходите от одного статического экрана к другому и расстреливаете демонических существ. Эти действия повторяются снова и снова, пока вы не уничтожите сотню врагов. На фоне в это время играет тяжелый металл, где кто-то все время выкрикивает слово «Myst».

Если вы справитесь с заданием, то увидите шутливое сообщение о присоединении к Mensa International — клубу для людей с высоким IQ.

Креативный директор Cyan Worlds – разработчика франшизы Myst, включая будущий ремейк Riven – отреагировал на игру в Twitter комментарием «Они это сделали! Идеально».

They did it! PERFECTION. MYST: The First Person Shooter:https://t.co/UxfXUdhq2L — Eric A Anderson (@edoublea) March 13, 2023

Ранее Woe Industries уже создавала мини-игры в подобном стиле, включая Food Poisoning: The Game, которую представляет как «игру о преступности, свободе и разрывной диарее», и Chris Pratt is Super Mario.

Myst — культовая видеоигра в жанре графического квеста, разработанная братьями Робином и Рэндом Миллерами, стала образцом создания приключенческих игр, положив начало целому ряду подобных проектов. Успех игры позволил создать целый Myst-игросериал, содержащий четыре (в каком-то смысле даже пять) продолжения. Сюжет игры был включен в основу нескольких художественных произведений.

Myst вместе с продолжениями разошлась по миру тиражом около 12 млн копий — долгое время это был самый большой тираж среди компьютерных игр. Это достижение впоследствии первой превзошла The Sims.

В этом году Myst отпразднует свое 30-летие – вероятно, в честь этого события на iOS выпустят его ремастер. Myst Mobile основана на ремастере оригинальной игры, выпущенном в последние годы для гарнитур Oculus и ПК. Новый порт Myst Mobile поддерживает смартфоны iPhone и планшеты iPad с процессором A12 Bionic и новее. Таким образом, игру можно будет запускать на iPhone XS, XS Max, XR и новее, а также на iPad 8-го поколения, iPad Air 3-го поколения и iPad Mini 5-го поколения и новее.

Источник: Escapistmagazine, Polygon