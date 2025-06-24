«Ждите безумного путешествия»: сериал «Пацаны» / The Boys официально завершил съемки пятого и финального сезона

Сериал «Пацаны» / The Boys вплотную приблизился к своему финалу — съемки пятого сезона официально завершены.

Хоумлендер и Билли Бутчер сойдутся в последний раз, начав войну за будущее человечества и сына персонажа Энтони Старра, Райана (Кэмерон Кроветти) — юного парня, который в течение четвертого сезона боролся между тем, чтобы стать протеже Хоумлендера, и более «мирной» жизнью с Бутчером.

Ни Amazon, ни актерский состав не делились никакими официальными кадрами сериала в честь завершения съемок (кроме пары фото с вечеринки), однако исполнитель роли Черного Нуара Натан Митчелл дал комментарий, где обещал зрителям «безумное путешествие».

«Я с нетерпением жду, когда зрители увидят больше нового Нуара в 5 сезоне», — сказал Митчелл ScreenRant. «Я думаю, что мы узнаем о нем больше, и я думаю, что это будет безумное путешествие. В 5 сезоне есть сюжетные арки персонажей, приключения и очень отвратительные моменты, которых вы не ожидаете».

В конце третьего сезона Хоумлендер убивает Черного Нуара, после того, как узнает, что тот скрывает правду о Солдатике, однако уже в четвертом сезоне персонаж чудом «оживает» — это другой человек, который теперь исполняет роль Нуара. Митчелл играл обе версии, хотя в первой никогда не говорил и не снимал маски, тогда как в четвертом сезоне он сделал и то, и другое, шокировав фанатов. Ждем, что интересного персонаж нам приготовит в финале.

«Пацаны» — это сатирический сериал о мире, где супергерои стали корпоративным продуктом и медийными звездами. За кулисами их публичного глянца кроется жестокость, коррупция и цинизм. Противостоит им команда простых людей во главе с Бутчером, которые пытаются разоблачить темную сторону супергеройской индустрии.

Ожидается, что финальный сезон «Пацанов» выйдет на Prime Video в 2026 году (об этом еще в мае заявляли исполнитель роли Бутчера Карл Урбан и шоураннер Эрик Крипке), однако официального объявления точной даты еще не было.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Ранее Урбан делился несколькими снимками закулисья, но они какой-то внятной информации о продолжении не дали — за исключением того, что шоу определенно будет довольно кровавым.

«Я немного прочитал сценарий сезона, и он не только больше, но и глубже», —рассказывал в интервью исполнитель роли Хоумлендера Энтони Старр. «Можно ожидать настоящего повышения ставок и эмоций, а «Пацанам» действительно придется поработать».

О сюжете пятого сезона известно мало, из недавних обновлений — он объединит звезд «Сверхъестественного», где к Дженсену Эклзу (Солдатик) присоединятся Джаред Падалеки и Миша Коллинз (их роли пока не раскрыты).