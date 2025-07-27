Звезды «Пацанов» в новом трейлере «Поколения V» — второй сезон станет прологом финала главного сериала

Кажется, фанаты «Пацанов» получат нечто большее, чем просто спинофф. В трейлере второго сезона «Поколение V» — мощный десант известных суперов.

По словам Amazon Prime Video, в этом сезоне «Поколение V» представлены ключевые события, которые непосредственно повлияют на финал «Парней» Парней». В трейлере можно увидеть Старлайт (Эрин Мориарти), Черного Нуара (Натан Митчелл), и Подводного (Чейз Кроуфорд). Кроме того, Итан Слейтер сыграет эпизодическую роль Томаса Годолкина. Шон Патрик Томас (Полярность) вошел в постоянный актерский состав сериала на следующий сезон.

«Во втором сезоне школа возвращается. Пока остальная Америка привыкает к железному кулаку Хоумлендера, в Университете Годолкина таинственный новый декан пропагандирует учебную программу, которая обещает сделать студентов сильнее, чем когда-либо. Кейт и Сэм — известные герои, в то время как Мари, Джордан и Эмма неохотно возвращаются в колледж, обремененные месяцами потерь. Но вечеринки и занятия трудно опекать, поскольку между людьми и суперами назревает война, как на территории кампуса, так и за его пределами. Герои узнают о секретной программе, которая уходит корнями в основание Университета Годолкина и может иметь большие последствия, чем они осознают. Каким-то образом Мари является ее частью», — говорится в официальном синопсисе сезона.

В сериал возвращаются Джез Синклер в роли Мари Моро, Лизз Бродвей в роли Эммы Мейер, Мэдди Филлипс в роли Кейт Данлеп, Лондон Тор и Дерек Лу в роли Джордана Ли, Аса Джерманн в роли Сэма Риордана, а также Хэмиш Линклейтер в роли Дина Сайфера «Подводного».

Несмотря на хаос, которым закончился первый сезон, второй сезон начинается с возвращения Мари, Эммы и Джордана на второй год обучения в Годолкине. Произошел небольшой скачок во времени, поскольку второй сезон происходит сразу после событий четвертого сезона «Парней». Продолжение «Поколение V» начнется с трех эпизодов, которые выйдут на Prime Video в среду, 17 сентября.

Источники: IGN, Gamesradar