Xiaomi готовится к выпуску первого чипсета за 5 лет: конкурент Snapdragon 8 Gen 1 появится в 2025 году

Xiaomi готовится к выпуску своего первого процессора за более чем 5 лет. Утечки свидетельствуют, что этот новый чипсет, разработанный с помощью TSMC, будет базироваться на передовой 4-нм технологии.

Согласно последним сообщениям из Китая, новый чипсет Xiaomi будет использоваться для флагманских мобильных устройств компании. Он основан на 4-нм технологии N4P от TSMC. Передовой техпроцесс позволяет разместить в чипсете больше транзисторов, что обеспечивает более высокую производительность и лучшую эффективность. Новый процессор Xiaomi позиционируется как сильный конкурент Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Этот чипсет был популярным во флагманских смартфонах с момента его выпуска в 2021 году.

Подробные характеристики процессора все еще остаются в тайне. Однако утечки указывают, что Xiaomi объединилась с Unisoc для разработки некоторых компонентов чипсета. Unisoc отвечает за модем 5G. Кроме того, похоже, что Xiaomi и Unisoc вместе работают над 4G-чипсетом, предназначенным для смартфонов начального уровня.

Xiaomi не впервые разрабатывает собственный чипсет. Еще в 2017 году компания выпустила Surge S1, процессор среднего класса, который работает в смартфоне Xiaomi Mi 5c. Однако после первого выпуска Xiaomi не продолжала разработку микросхем. Вместо этого компания решила сотрудничать с известными производителями чипсетов, такими как Qualcomm и MediaTek. Вероятно, это решение было вызвано проблемами и высокими затратами на разработку конкурентоспособных процессоров собственными силами.

Теперь Xiaomi возвращается на рынок чипсетов. Этот шаг свидетельствует о том, что компания получила ценный опыт и уверенность в своей способности создавать высокопроизводительные чипы. Это изменение соответствует тенденции, когда крупные производители смартфонов, такие как Apple, Samsung и Huawei, разрабатывают собственные процессоры, чтобы выделиться среди конкурентов и повысить производительность своих устройств.

Разработка собственного чипсета дает несколько стратегических преимуществ для Xiaomi. Во-первых, это уменьшает зависимость компании от внешних поставщиков, таких как Qualcomm и MediaTek. Это дает Xiaomi больше контроля над своей цепочкой поставок и позволяет адаптировать свои процессоры, чтобы они лучше соответствовали собственным устройствам. В результате Xiaomi может достичь лучшей интеграции аппаратного и программного обеспечения, что приведет к улучшению взаимодействия с пользователем. Во-вторых, производство собственных процессоров может помочь Xiaomi снизить затраты в долгосрочной перспективе. Это позволит предлагать конкурентоспособные цены на свои устройства.

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Ожидается, что новый мобильный процессор Xiaomi будет представлен в первой половине 2025 года. Пока неизвестно, какие модели Xiaomi будут оснащены новым собственным чипсетом.

Источник: gizchina

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