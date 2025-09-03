Петр Порошенко предлагает запретить Telegram в Украине

Во время выступления в сессионном зале Верховной Рады пятый президент и лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко призвал запретить мессенджер Telegram в Украине. Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

Такое предложение о запрете Telegram в Украине Петр Порошенко объяснил тем фактом, что через этот мессенджер российские спецслужбы ведут гибридную войну против Украины и вербуют террористов.

Напомним, 30 августа во Львове застрелили народного депутата от оппозиционной партии ЕС, а в прошлом секретаря СНБО и спикера парламента Андрея Парубия. Преступление совершил местный житель, которого якобы завербовали именно через мессенджер Telegram. Кроме того, правоохранительные органы чуть ли не ежедневно разоблачают украинцев, которых российские спецслужбы вербуют через Telegram с целью слежки за ВСУ или осуществления терактов. Также ранее в Telegram-каналах распространяли данные о маршрутах ТЦК.

«Сегодня нам надо не просто говорить, но и действовать. Правоохранительные органы доказали, что убийство было организовано через сеть Телеграмм, и сейчас через Телеграмм создается сеть террористических действий против Украины. Это наше дело чести — запретить Телеграмм в Украине уже и сейчас», — отметил Петр Порошенко.

Стоит напомнить, это не первые призывы запретить Telegram в Украине. Правда, ранее они звучали от представителей власти, а не оппозиции. Еще год назад Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ограничил Telegram в своей сети и выразил надежду на блокировку мессенджера в Украине. А в начале 2024 года представитель ГУР Минобороны заявил, что Telegram содержит в себе ряд угроз для безопасности Украины. Кроме того, некоторые ВУЗы Киева начали ограничивать доступ к мессенджеру в своих сетях. Немного раньше запретили использовать Telegram на рабочих устройствах чиновникам и военным.