Нацсовет ограничил Telegram в своей сети и надеется на блокировку мессенджера в Украине

Украинские власти не оставляют планов ограничить использование мессенджера Telegram. В начале года представитель ГУР Минобороны заявил, что Telegram содержит в себе ряд угроз для безопасности Украины.

Впоследствии председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщила о необходимости штрафов и взятия под государственный контроль деятельность Telegram в Украине. А теперь Нацсовет высказал надежду на полную блокировку мессенджера в Украине и рассказал, как уже ограничил его в своей сети.

В Нацсовете отмечают, что им нужно защитить служебную информацию от Telegram, а одновременно «продолжать контролировать медийное пространство», которое охватывает и Telegram также. Поэтому Нацсовет ввел ряд ограничений по работе мессенджера на локальном уровне:

Запрет Telegram на служебных устройствах. Мессенджер нельзя использовать на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация. Это касается как отдельного приложения, так и веб-версии.

Выбор для личных устройств. Если личное устройство используется в служебных целях, необходимо удалить Telegram или служебные файлы и аккаунты.

Анализ деятельности медиа в Telegram. Для этого создается отдельный сегмент сети, который с помощью современных аппаратных и программных средств отделен от внутренней сети Нацсовета, но подключен к интернету.

«Наша сетевая инфраструктура уже сейчас позволяет заблокировать каждый из десятков тысяч IP-адресов, используемых этой соцсетью, поэтому информация, имеющаяся в Национальном совете, надежно защищена», ─ заявляет пресс-служба ведомства.

В то же время Нацсовет надеется, что такие частичные ограничения являются временными, а вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине, как это произошло с другими российскими соцсетями.

«Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы «Одноклассники», «ВКонтакте» и все сервисы компаний ЯНДЕКС и Мейл.ру», ─ заключает Нацсовет.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.