Pinterest обозначил Крым частью рф — украинцы обвалили рейтинг приложения в Google Play до 1.0

Pinterest снова в центре скандала — популярная соцсеть, выделяющаяся на фоне остальных интеллектуальными алгоритмами сортировки коллекций и оригинальными подборками, показала на карте Крым как часть России. Это заметила украинская «диаспора» Twitter и в ответ запустила очень даже оправданный «ревью-бомбинг» — пользователи щедро засыпали страницу приложения Pinterest в Google Play жалобами и обвалили его рейтинг до 1.0 (кажется, до этого было 4,9).

На седьмом месяце полномасштабной войны такая, мягко говоря, абсурдная позиция Pinterest по Крыму вызвала праведный гнев и возмущение украинского народа. По этой ссылке можно найти соответствующий тред в Twitter, посвященный обсуждению этой болезненной темы.

Ось свіженький зняток зі всім потрібним. pic.twitter.com/I87SUNAssk — весна прийде — саджати будемо (@Denia_Gar_) August 30, 2022

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На странице приложения Pinterest в разделе отзывов — большое количество отрицательных оценок. Пользователи напоминают администрации Pinterest, что Крым был и всегда будет частью Украины (да и недавние события в Херсоне только добавляют уверенности в этом). В Украине пользователи уже обрушили рейтинг Pinterest до 1.0 на основании 9,37 млн ​​оценок.

Впрочем, в App Store рейтинг Pinterest все еще составляет 4,9 на основе 107 тыс. оценок.

Это далеко не первый такой скандал с американской компанией — в свое время аналогичная история стала большим пятном на репутации Apple, но в марте производитель iPhone окончательно исправился, покинул российский рынок и начал показывать аннексированный Крым как часть Украины.

Разработчики Pinterest пока никак не отреагировали на скандал в своих соцсетях. Однако можно вспомнить, что это не впервые Pinterest принимает странные решения по отношению к украинским пользователям — в начале года незадолго до вторжения рф соцсеть без четкой аргументации заблокировала поиск по тегам #Ukraine и #Ukrainian, объяснив это «нарушением правил пользования площадкой».