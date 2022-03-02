Apple призупинила продаж своєї техніки та обмежила роботу сервісів в РФ, включно з Apple Pay, пропагандистські RT News і Sputnik News також попали під обмеження

У відповідь на вторгнення Росії до України та запровадження санкцій стосовно країни-агресора компанія Apple вирішила ввести власні обмеження стосовно РФ.

У заяві, наданій ресурсу buzzfeednews, Apple призупинила всі продажі своєї продукції в Росії. Минулого тижня компанія вже припинила весь експорт в канал збуту в цій країні. Робота Apple Pay обмежена для банків, на які накладено санкції. Також Apple обмежує інші сервіси для Росії. Крім того, RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження з App Store за межами Росії.

"We have paused all product sales in Russia. Last week, we stopped all exports into our sales channel in the country. Apple Pay and other services have been limited. RT News and Sputnik News are no longer available for download from the App Store outside Russia." https://t.co/zVh60Pls6N — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 1, 2022

Згодом Тім Кук написав листа для співробітників компанії. В ньому йде мова про благодійні пожертви на гуманітарну допомогу. Кук заявив, що компанія хоче допомогти посилити вплив пожертв своїх працівників. Apple буде збільшувати пожертвуванням у співвідношенні 2:1 для відповідних організацій. Також компанія надасть допомогу своїй команді в Україні. В цьому листі Тім Кук ще раз підтвердив інформацію про призупинення роботі в Росії.

«Як компанія, ми також вживаємо додаткових заходів. Ми призупинили всі продажі продукції в Росії. Минулого тижня ми припинили весь експорт у наш канал збуту в країні. Apple Pay та інші сервіси були обмежені. RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження з App Store за межами Росії. І ми вимкнули як затори, так і інциденти в реальному часі в Apple Maps в Україні як запобіжний захід для громадян України» — написав Тім Кук у листі працівникам.

Джерело: buzzfeednews