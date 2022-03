Apple призупинила продаж своєї техніки та обмежила роботу сервісів в РФ, включно з Apple Pay, пропагандистські RT News і Sputnik News також попали під обмеження

У відповідь на вторгнення Росії до України та запровадження санкцій стосовно країни-агресора компанія Apple вирішила ввести власні обмеження стосовно РФ.

У заяві, наданій ресурсу buzzfeednews, Apple призупинила всі продажі своєї продукції в Росії. Минулого тижня компанія вже припинила весь експорт в канал збуту в цій країні. Робота Apple Pay обмежена для банків, на які накладено санкції. Також Apple обмежує інші сервіси для Росії. Крім того, RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження з App Store за межами Росії.

"We have paused all product sales in Russia. Last week, we stopped all exports into our sales channel in the country. Apple Pay and other services have been limited. RT News and Sputnik News are no longer available for download from the App Store outside Russia." https://t.co/zVh60Pls6N

— John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 1, 2022