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Apple призупинила продаж своєї техніки та обмежила роботу сервісів в РФ, включно з Apple Pay, пропагандистські RT News і Sputnik News також попали під обмеження

Apple призупинила продаж своєї техніки та обмежила роботу сервісів в РФ, включно з Apple Pay, пропагандистські RT News і Sputnik News також попали під обмеження

Apple призупинила продаж своєї техніки та обмежила роботу сервісів в РФ, включно з Apple Pay, пропагандистські RT News і Sputnik News також попали під обмеження

У відповідь на вторгнення Росії до України та запровадження санкцій стосовно країни-агресора компанія Apple вирішила ввести власні обмеження стосовно РФ.

У заяві, наданій ресурсу buzzfeednews, Apple призупинила всі продажі своєї продукції в Росії. Минулого тижня компанія вже припинила весь експорт в канал збуту в цій країні. Робота Apple Pay обмежена для банків, на які накладено санкції. Також Apple обмежує інші сервіси для Росії. Крім того, RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження з App Store за межами Росії.

Згодом Тім Кук написав листа для співробітників компанії. В ньому йде мова про благодійні пожертви на гуманітарну допомогу. Кук заявив, що компанія хоче допомогти посилити вплив пожертв своїх працівників. Apple буде збільшувати пожертвуванням у співвідношенні 2:1 для відповідних організацій. Також компанія надасть допомогу своїй команді в Україні. В цьому листі Тім Кук ще раз підтвердив інформацію про призупинення роботі в Росії.

«Як компанія, ми також вживаємо додаткових заходів. Ми призупинили всі продажі продукції в Росії. Минулого тижня ми припинили весь експорт у наш канал збуту в країні. Apple Pay та інші сервіси були обмежені. RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження з App Store за межами Росії. І ми вимкнули як затори, так і інциденти в реальному часі в Apple Maps в Україні як запобіжний захід для громадян України» — написав Тім Кук у листі працівникам.

Тім Кук опублікував лист співробітникам щодо ситуації в Україні та повідомив про збирання грошей для передачі допомоги

Apple Pay та Google Pay перестали працювати з деякими російськими банками

Джерело: buzzfeednews


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