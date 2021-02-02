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Pinterest заблокував пошук за тегами #Ukraine та #Ukrainian через порушення правил користування майданчиком (яких саме — невідомо)

Pinterest заблокував пошук за тегами #Ukraine та #Ukrainian через порушення правил користування майданчиком (яких саме — невідомо)

Pinterest заблокував пошук за тегами #Ukraine та #Ukrainian через порушення правил користування майданчиком (яких саме — невідомо)


На дуже дивне рішення адміністрації американського сервісу Pinterest одним із перших звернув увагу користувач Twitter Andriy Balan.

Популярний онлайновий фотогостинг Pinterest, який вирізняється поміж інших сервісів інтелектуальними алгоритмами сортування колекцій та оригінальними підбірками, заблокував пошук за словами #Ukraine та #Ukrainian. Своє рішення адміністрація пояснила дуже дивно — начебто такі піни порушують правила їхньої спільноти. Саме таке формулювання містить попередження, яке з’являється при спробі пошуку за словами #Ukraine та #Ukrainian.

Які саме умови використання майданчику порушуються у випадку пошуку українського контенту за відповідними тегами, не повідомляється. У компанії Pinterest не надали ніяких пояснень щодо свого рішення.

Багато хто з української спільноти Twitter обурились такими діями, та закликали компанію до більш обґрунтованого пояснення рішення. На момент написання новини Pinterest ніяк не відреагував на невдоволення українців у соцмережах.

 

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