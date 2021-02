Pinterest заблокував пошук за тегами #Ukraine та #Ukrainian через порушення правил користування майданчиком (яких саме — невідомо)

На дуже дивне рішення адміністрації американського сервісу Pinterest одним із перших звернув увагу користувач Twitter Andriy Balan.

Популярний онлайновий фотогостинг Pinterest, який вирізняється поміж інших сервісів інтелектуальними алгоритмами сортування колекцій та оригінальними підбірками, заблокував пошук за словами #Ukraine та #Ukrainian. Своє рішення адміністрація пояснила дуже дивно — начебто такі піни порушують правила їхньої спільноти. Саме таке формулювання містить попередження, яке з’являється при спробі пошуку за словами #Ukraine та #Ukrainian.

@Pinterest do you all have explanation for this? Why does this not violate your so called Community guidelines?? BUT at the same time you have exluded official, recognized name of my country and ethnicity, #Ukraine and #Ukrainian, from even search?#PinterestSaveUkraine https://t.co/uh3cJlcapp pic.twitter.com/mB0j2AlLrW

— чоловік-пиздиня (@vergilinyan) February 2, 2021