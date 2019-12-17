Антиреклама Apple в ответ на скандальное решение компании обозначить Крым частью России [Видео]





В конце прошлого месяца Apple изменила географическую принадлежность Крыма в своих сервисах — и стала отображать аннексированный украинский полуостров административной единицей России, чтобы соответствовать законодательству страны-агрессора. Показательно, что из России украинский полуостров показывается в сервисах российским, тогда как для остального мира — он отображается «ничейным», без государственной принадлежности.

Само собой, сразу после этого по глобальному интернету прокатилась большая волна возмущения, которая докатилась и до самой Apple, где отчетливо дали понять, что бизнес есть бизнес. И хотя с тех пор накал немного спал, полностью скандал не затих — по сей день интернета пользователи не стесняются при каждом удобном случае напоминать Apple об этом постыдном поступке.

На днях на YouTube-канале NewsFromUkraine вышел ролик, служащий антирекламой Apple. В этом видео авторы вспомнили купертиновскому гиганту не только Крым, но и другие сомнительные с точки зрения демократии и защиты интересов своих клиентов решения, включая удаление из магазина App Store приложения для отслеживания передвижения полиции в Гонконге.

Источник: NewsFromUkraine