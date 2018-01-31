Пішов з життя український космонавт Леонід Каденюк

Леонід Каденюк, архівне фото з сайту NASA

Ось таку прикру новину приніс сьогоднішній ранок. Перший астронавт незалежної України Леонід Каденюк і Герой України раптово помер на 68-му році життя. Спочатку цю трагічну новину повідомило УНН, посилаючись на слова людини з оточення Каденюка. Пізніше «Радіо Свобода» підтвердило цю інформацію, посилаючись на слова його друзів.

Повідомляється, що Каденюк раптово помер під час пробіжки в Печерському районі Києва. Причина смерті не називається.

Джерело: УНН та «Радіо Свобода»