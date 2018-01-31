Пішов з життя український космонавт Леонід Каденюк
Леонід Каденюк, архівне фото з сайту NASA
Ось таку прикру новину приніс сьогоднішній ранок. Перший астронавт незалежної України Леонід Каденюк і Герой України раптово помер на 68-му році життя. Спочатку цю трагічну новину повідомило УНН, посилаючись на слова людини з оточення Каденюка. Пізніше «Радіо Свобода» підтвердило цю інформацію, посилаючись на слова його друзів.
Повідомляється, що Каденюк раптово помер під час пробіжки в Печерському районі Києва. Причина смерті не називається.
Джерело: УНН та «Радіо Свобода»
- Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці на Буковині в родині вчителів.
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- У 1995 році Каденюк був відібраний до групи космонавтів Національного космічного агентства України.
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- В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року Каденюк разом з іншими астронавтами здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87, в рамках якої виконував різні експерименти з метою дослідження впливу невагомості на різні аспекти життєдіяльності рослин.