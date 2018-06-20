Планшет Xiaomi Mi Pad 4 и смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro будут представлены 25 июня

Ранее уже сообщалось, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый планшет Mi Pad 4. Теперь стала известна дата официальной презентации, а также технические характеристики устройства.

Согласно имеющейся информации, планшет Xiaomi Mi Pad 4 будет официально представлен 25 июня. Эта модель получит LCD дисплей диагональю 7,9 дюйма с Full HD разрешением (соотношение сторон 18:9, плотность размещения пикселей 320 PPI) и процессор Qualcomm Snapdragon 660, работающий на частоте 2,0 или 2,2 ГГц. Сведений об объёме оперативной памяти и ёмкости встроенного хранилища пока нет. Зато известно, что в отличие от модели Mi Pad 3, в данном случае будет доступен слот для установки карты памяти формата microSD. Сообщается о наличии 13-мегапиксельного сенсора OmniVision OV13855 в камере на задней панели, а на лицевой панели предлагается 5-мегапиксельная камера на базе сенсора Samsung S5K5E8. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч. Поддерживается зарядка с параметрами 5В/2А. В качестве операционной системы используется версия Android 8.1 Oreo. Информация об ориентировочной цене планшета Xiaomi Mi Pad 4 пока не сообщается.

Вместе с тем, 25 июня будет представлен и смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro, который дополнит выпущенные на прошлой неделе версии Redmi 6 и Redmi 6A. Судя по рекламному постеру (и вероятной фотографии), смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro содержит вытянутый дисплей с соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части. Таким образом, новинка станет первым устройством в рамках линейки Redmi, оснащённым дисплеем с вырезом.

На постере изображены фигурки футболистов, надписи на которых намекают на некоторые технические характеристики смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro. Исходя из этого, можно предположить, что это устройство поддерживает функции искусственного интеллекта, скорее всего связанные с работой камеры. Также вероятно использование процессора Snapdragon 625 и батареи ёмкостью 4000 мАч. Предыдущие утечки также свидетельствовали о наличии металлического корпуса, двойной камеры на задней панели (что подтверждается фотографиями), 5,84-дюймового дисплея с разрешением Full HD+ 2280х1080 точек. Предполагается наличие модификаций с различными конфигурациями памяти: 2/16 ГБ, 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти microSD. Операционная система Android 8.1 Oreo дополнена фирменной прошивкой MIUI 10. Ориентировочная цена смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro не уточняется.

Источник: gizmochina 1, 2, 3, gsmarena