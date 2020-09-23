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Google объявила дату «казни» платных расширений для Chrome

Google объявила дату «казни» платных расширений для Chrome

Google объявила дату «казни» платных расширений для Chrome


Google временно запретила публикацию обновлений любых платных расширений в официальном онлайн-магазине Chrome Web Store. Это стало ответом на всплеск мошеннических действий. Теперь же окончательно определилась с дальнейшей судьбой таких расширений, решив полностью убрать их из своего магазина. То есть, разработчикам, пытающимся монетизировать свои расширения, придется искать альтернативные системы процессинга.

Действующий с марта временный запрет на публикацию в Chrome Web Store новых платных расширений с понедельника, 21 сентября, начал действовать на постоянной основе. Одновременно Google опубликовала точный график выведения платных расширений из Chrome Web Store.

Google объявила дату «казни» платных расширений для Chrome

Из него следует, что с 1 декабря 2020 года исчезнет поддержка бесплатных пробных предложений, а с 1 февраля 2021 года абсолютно все платные расширения Chrome больше не смогут принимать платежи через Chrome Web Store. В итоге Google также отключит инструмент лицензирования.

Источник: developer.chrome.com

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