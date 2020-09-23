Google объявила дату «казни» платных расширений для Chrome

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Google временно запретила публикацию обновлений любых платных расширений в официальном онлайн-магазине Chrome Web Store. Это стало ответом на всплеск мошеннических действий. Теперь же окончательно определилась с дальнейшей судьбой таких расширений, решив полностью убрать их из своего магазина. То есть, разработчикам, пытающимся монетизировать свои расширения, придется искать альтернативные системы процессинга.

Действующий с марта временный запрет на публикацию в Chrome Web Store новых платных расширений с понедельника, 21 сентября, начал действовать на постоянной основе. Одновременно Google опубликовала точный график выведения платных расширений из Chrome Web Store.

Из него следует, что с 1 декабря 2020 года исчезнет поддержка бесплатных пробных предложений, а с 1 февраля 2021 года абсолютно все платные расширения Chrome больше не смогут принимать платежи через Chrome Web Store. В итоге Google также отключит инструмент лицензирования.

Источник: developer.chrome.com