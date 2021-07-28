PlayStation 5 разошлась тиражом в 10 миллионов за восемь месяцев — и прошла этот рубеж на месяц быстрее PlayStation 4
Sony подтвердила, что 18 июля PlayStation 5 преодолела отметку в 10 миллионов проданных единиц по всему миру. Это означает, что PS5 продолжает удерживать титул самой быстро продаваемой консоли в истории Sony — ее предшественнице PS4 в свое время потребовалось на месяц больше времени, чтобы преодолеть этот рубеж.
По состоянию на 31 марта 2021 года PS5 достигла отметки в 7,8 миллиона отгруженных по всему миру единиц. То есть, в период с 31 марта по 18 июля Sony отгрузила еще больше 2 млн консолей PS5, несмотря на трудную ситуацию (глобальный дефицит чипов).
«Несмотря на то, что PS5 достигла большего числа домашних хозяйств быстрее, чем любая из наших предыдущих консолей, нам еще предстоит много работы, поскольку спрос на PS5 продолжает опережать предложение.
Я хочу, чтобы игроки знали, что хоть мы по-прежнему сталкиваемся с уникальными проблемами во всем мире, которые влияют на нашу отрасль и многие другие, увеличение поставок [PS5] остается главным приоритетом для SIE».
Джим Райан,
президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment
Одновременно Sony поделилась свежей статистикой продаж по некоторым играм внутренних студий:
Статистика о продажах игр Sony (по состоянию на 18 июля 2021-го)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 6,5 миллиона копий
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 1,1 миллиона копий
- Returnal — 560 тысяч копий
- MLB: The Show 21 — 2 миллиона копий (при 4 миллионах игроков, учитывая пользователей Game Pass)
В то время как Sony продолжает делиться точными данными о продажа консолей, Microsoft перестала раскрывать детальную информацию о продажах Xbox еще в эпоху Xbox One.
«Мы все увлечены играми. Xbox Series S и X являются нашими самыми быстро продаваемыми консолями за всю историю: на сегодняшний день продажи новых консолей больше, чем у любого предыдущего поколения».
сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время конференц-звонка с инвесторами, посвящённого результатам прошедшего квартала