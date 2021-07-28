PlayStation 5 разошлась тиражом в 10 миллионов за восемь месяцев — и прошла этот рубеж на месяц быстрее PlayStation 4

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Sony подтвердила, что 18 июля PlayStation 5 преодолела отметку в 10 миллионов проданных единиц по всему миру. Это означает, что PS5 продолжает удерживать титул самой быстро продаваемой консоли в истории Sony — ее предшественнице PS4 в свое время потребовалось на месяц больше времени, чтобы преодолеть этот рубеж.

По состоянию на 31 марта 2021 года PS5 достигла отметки в 7,8 миллиона отгруженных по всему миру единиц. То есть, в период с 31 марта по 18 июля Sony отгрузила еще больше 2 млн консолей PS5, несмотря на трудную ситуацию (глобальный дефицит чипов).

«Несмотря на то, что PS5 достигла большего числа домашних хозяйств быстрее, чем любая из наших предыдущих консолей, нам еще предстоит много работы, поскольку спрос на PS5 продолжает опережать предложение. Я хочу, чтобы игроки знали, что хоть мы по-прежнему сталкиваемся с уникальными проблемами во всем мире, которые влияют на нашу отрасль и многие другие, увеличение поставок [PS5] остается главным приоритетом для SIE». Джим Райан, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment

Одновременно Sony поделилась свежей статистикой продаж по некоторым играм внутренних студий:

Статистика о продажах игр Sony (по состоянию на 18 июля 2021-го)