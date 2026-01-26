Новости Устройства 26.01.2026 comment views icon

Модерка превратила PlayStation 4 Slim в портативную консоль

Андрій Русанов

Гаджеты могут быть меньше и функциональнее, если над ними поработают талантливые инженеры. Эта PlayStation 4 Slim стала еще более «слим», но вряд ли поместится в кармане.

Пользовательница Reddit с ником wewillmakeitnow в течение нескольких месяцев провела чрезвычайную работу. Она тщательно изучила материнскую плату PS4 Slim и переделала ее на более компактную с полным сохранением функциональности. Кроме уменьшения размера целью была «лучшая энергоэффективность и тепловые характеристики путем оптимизации компоновки и удаления неиспользуемых секций».

Система охлаждения включает переработанные радиаторы вместе с вентилятором, которые оптимизируют поток воздуха. Для «надлежащей» работы процессора PS4 под нагрузкой внедрено активное управление температурой. В систему интегрирован микроконтроллер ESP32 с и специальной прошивкой, который используется для мониторинга температуры в реальном времени, установки тепловых порогов и аварийного отключения, отслеживания потребления энергии и контроля зарядки аккумулятора.

Добавлен 7″ OLED-дисплей 1080p 16:9, который обеспечивает «высокое качество изображения, отличную контрастность и низкую задержку». Выход HDMI позволяет подключать консоль к телевизору, как обычную PS4. Система питания состоит из «6× 21700 элементов — 6000 мАч каждый» и отдает примерно 130 Вт-ч. Ориентировочное время работы составляет около 3 часов с низкой и средней нагрузкой, или же до 1,5 часов с высокой нагрузкой и требовательными играми.

Консоль оснащена HDMI, 3 разъемами USB-C, портом настройки и программирования ESP32, разъемом зарядки, портом для подключения переферии к PS4 (контроллер, внешний накопитель), USB 3.0, а также специальным портом для игры при подключении к электросети.

Корпус модифицированной PlayStation 4, разработан по индивидуальному заказу, и оптимизирован для максимального уменьшения размеров и компактности. Он изготовлен на 3D-принтере из ABS-пластика для улучшенной термостойкости и долговечности. Корпус создан с учетом воздушного потока, эргономики и удобства обслуживания.

«Этот проект не продается и не предназначен для массового производства — это личный инженерный вызов, управляемый любопытством и страстью», — пишет wewillmakeitnow.

В ответ на вопросы комментаторов автор модификации добавила, что корпус почти облегает материнскую плату с очень небольшим прозрачностью, поэтому его форма прямоугольная, с размерами 112,89 x 270 x 56,80 мм. Вога пыталась создать прототипы с более удобным для руки, закругленным дизайном, но «эти версии быстро становились более широкими и громоздкими». Намеренно использован дизайн с открытым вентилятором, но он сразу останавливается, когда сталкивается с препятствием, и мгновенно запускается, когда препятствие устранено.

