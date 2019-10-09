По цене Redmi Note 8 Pro. Смартфон Nokia 7.2 начал продаваться в Украине

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В комментариях ко вчерашней новости о старте продаж в Украине потенциального хита Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой пользователь под ником WilliamApp указал в качестве достойного конкурента Nokia 7.2 с «канонической» SoC Qualcomm Snapdragon 660, представленный на недавней выставке IFA 2019. И вот сегодня HMD Global объявила о старте продаж Nokia 7.2 в Украине, раскрыв условия выпуска.

Купить смартфон Nokia 7.2 в Украине можно с сегодняшнего дня в магазинах партнеров компании на всей территории страны. Рекомендованная розничная цена — 6 999 грн за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. То есть, по цене Nokia 7.2 выступает прямым конкурентом Redmi Note 8 Pro, который стартует с той же отметки.

Напомним, Nokia 7.2 получил экран PureDisplay диагональю 6,3 дюйма с каплевидным вырезом разрешением 1080х2340 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и технологией конвертации SDR-видео в HDR, Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятор емкостью 3500 мА•ч (зарядка тут всего 10-ваттная).

Тройная основная камера ZEISS включает основной модуль на 48-мегапиксельном сенсоре формата 1/2″ с пикселями размером 0,8 мкм дополнен объективом с диафрагмой F/1.8, а также сверхширокоугольный (13 мм) с углом обзора 118° на 8 Мп и 5-мегапиксельный для оценки глубины сцены. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Nokia 7.2 создан по программе Google Android One (чистый Android 9.0 Pie + гарантия двухлетних обновлений ОС и трехлетний обновлений безопасности), оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей, а также разъемами 3,5 мм и USB-С.

Пока что на украинском рынке представлена только версия Nokia 7.2 в графитовом цвете, бирюзовый и серебряный должны довезти в ближайшее время.