По просьбам трудящихся. Xiaomi добавит смартфонам Redmi K20 и Redmi K20 Pro ИК-порт, выпустив специальный аксессуар с подключением через разъем 3,5 мм

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В представленных на днях смартфонах Redmi K20 и Redmi K20 Pro, вызвавших серьезный интерес у потребителей, отсутствует инфракрасный порт, который имеет огромную важность для некоторых. Смартфоны с ИК-портами можно использовать для управления бытовой техникой.

Вскоре после анонса вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг сообщил, что изначально ИК-порт планировался, но в итоге ему не нашлось места. Но вот сейчас стало известно, что Xiaomi спешит утешить раздосадованных фанатов и вскоре предложит специальный аксессуар с ИК-портом, который будет подключаться к разъему 3,5 мм.

Как будет выглядеть конкретно фирменный внешний ИК-порт для Redmi K20 и Redmi K20 Pro, пока неясно, как неизвестно и то, можно ли будет «подружить» его с другими смартфонами, оснащенными разъемом 3,5 мм.

Но на том же Aliexpress можно найти массу предложений с подобного рода аксессуарами от разных продавцов и стоят они около $1 за штуку.

Источник: Mukul Sharma Twitter