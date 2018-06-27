«Почему бы и нет»: Смартфон LG V40 может получить пять камер, включая тройную основную

В этом году LG уже выпустила два смартфона в рамках премиальной линейки V – V30S ThinQ и V35 ThinQ. Но обе они в большей степени являются просто вариациями на тему прошлогодней модели V30. Никаких принципиальных отличий от предшественника у них нет. Но вот сейчас стало известно о подготовке новой модели, которая предположительно будет называться V40. И если верить слухам, у него будет целых пять камер: три на задней панели и две – на лицевой.

Сдвоенной фронтальной камерой сейчас уже никого не удивить, а вот с тройной основной камерой на рынке пока есть только один смартфон – Huawei P20 Pro.

Напомним, в Huawei P20 Pro установлен основной цветной модуль, дополнительный монохромный и еще один модуль с телеобъективом. В случае LG V40 можно совершенно точно рассчитывать на обычный основной модуль и фирменный модуль со сверхширокоугольным объективом, но вот каким будет третий – пока загадка. Возможно, будет еще один широкоугольник, или простой анализатор глубины сцены. Впрочем, многие считают, что идеальным вариантом здесь стал бы модуль с телеобъективом.

Наличие большой числа камер не является гарантией высочайшего качества фото и видео, но будем надеяться, что LG не подкачает в этом плане.

Сообщается, что LG V40 получит экран с вырезом в верхней части, как у G7, но более крупного размера. Правда, пока неясно, какой тип матрицы производитель выберет для новой модели – OLED или IPS. Основой послужит SoC Snapdragon 845. Также упоминается четырехканальный 32-разрядный ЦАП, сканер отпечатков пальцев на задней панели и кнопка на боковой грани для вызова Google Assistant.

О сроках выхода новинки пока данных нет.

Источник: androidpolice