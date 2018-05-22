Почтовое приложение Spark от украинских разработчиков получило ряд функций для коллективной работы и собственный календарь

Популярное почтовое приложение Spark, разработкой которого занимается украинская компания Readdle, обновилось до версии 2.0. Основной упор в новой версии был сделан на функциях коллективной работы. Соответствующие изменения предлагаются в рамках концепции Spark for Teams.

Одним из нововведений в Spark 2.0 стала функция приватного обсуждения писем. Коллеги могут комментировать письмо и оставлять заметки в приватном чате, который недоступен получателю электронного письма. Использовать для этого сторонние приложения не потребуется. При этом обсуждение доступно как для отдельного письма, так и для всей ветки переписки.

Кроме того, появилась возможность коллективного написания письма. Как и в Google Docs, несколько пользователей смогут работать над одним текстом, но не над документом, а электронным письмом. В качестве ассистента можно привлекать коллег, которые являются экспертами в специфических вопросах, опять же, не используя для этого сторонние приложения. Для этого достаточно отправить приглашение нужному человеку.

Также сообщается, что для каждого электронного письма (или ветки переписки) теперь доступна прямая ссылка, которой можно поделиться с коллегами для быстрого доступа к нему. Таким образом, можно безопасно поделиться электронной корреспонденцией в других приложениях и сервисах, таких как Jira, Confluence, Salesforce, Hubspot и др. Ссылка автоматически обновляется по мере получения новых писем или появления новых комментариев от членов команды. Таким образом, все сотрудники, получившие ссылку, будут иметь доступ к наиболее актуальной версии переписки.

В Spark для Mac появился полноценный календарь, который помогает с планированием, созданием событий. Также он позволяет принимать приглашения прямо из сообщений электронной почты. Переключаться в другое приложение или другую вкладку теперь не потребуется.

В iOS версии Spark для iPhone и iPad появилась интеграция со многими популярными сторонними приложениями и сервисами, включая Reminders, 2Do, Omnifocus, Things, Wunderlist, Todoist, Asana, Trello, Bear и Files. Это призвано облегчить совместное использование электронной почты и инструментов для планирования задач.

Приложение Spark распространяется бесплатно для личного использования. Все указанные новые функции коллективной работы также доступны на бесплатной основе. Однако подписчики Spark Premium получают больше пространства для хранения комментариев команды и прикрепленных файлов и некоторые другие преимущества.