Почтовые марки «Русский военный корабль, иди …!» и конверты со спецпогашением с подписями автора легендарной фразы продали на аукционе за 5 млн грн. — в 200 раз дороже стартовой цены

22 апреля украинские почтовые марки, на которой российский военный корабль отправляется в известном всем направлении, а также конверты со спецпогашением с подписями автора легендарной фразы, морского пехотинца Романа Грибова, и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского проданы на благотворительном интернет-аукционе Prozorro за 5 млн грн. Это в 200 раз больше стартовой цены, которая была 25 тыс. грн. ВСУ получат большую сумму помощи.

«Стартовая цена лота составляла 25 тыс. грн. На аукционе за марки соревновались 56 участников из более чем 4 стран. Цена в ходе торгов выросла в 200 раз. Победитель аукциона предложил за лот 5 млн грн. Лот уникален тем, что содержит полный комплект выпускаемой Укрпочтой в рамках этой тематики продукции, а также автографы участников киевского спецпогашения — автора фразы Романа Грибова и Игоря Смилянского», — сказано в сообщении пресс-службы.

Лот включает маркированные листы по 6 марок «Русский военный корабль, иди…! Героям слава!» с номиналами F и W. А также конверты «Первый день» со спецпогашением с почтовой маркой «Русский военный корабль, иди …! Героям слава!» номиналами F и W и подписями.

коли дуже захотів марку з кораблем pic.twitter.com/SqYH4Sg1F0 — Укрпошта (@ukrposhta) April 22, 2022

Все деньги за лот победитель должен перевести на счета Национального банка Украины на гуманитарную помощь, после чего сможет получить выигранное на аукционе. Если по каким-либо причинам победитель аукциона откажется уплатить предложенную ранее сумму, право выкупа марки перейдет к следующему участнику.