Податкова: До електронного сервісу «InfoTAX» для ФОП вже приєдналось 20 тис. користувачів
Державна податкова служба України повідомила, що до електронного сервісу «InfoTAX», який було запроваджено у листопаді минулого року, вже приєдналось 20 тис. користувачів.
Завдяки сервісу «InfoTAX» платники податків мають можливість отримувати інформацію через месенджери Telegram та Viber про:
- стан розрахунків з бюджетом;
- реєстраційні та облікові дані;
- результати обробки документів;
- терміни подання звітності та сплати податків.
Також платники можуть отримати інформацію із СЕА ПДВ та СЕА РПСЕ, всього на сьогодні InfoTAX надає близько 20 сервісів.
Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу.
В ДПС зазначили, що «InfoTAX» – це продовження розпочатого ДПС курсу на максимально дистанційне спілкування з платниками податків та якісно новий рівень послуг.
«Комфортність спілкування з податковою службою, швидкість та зручність отримання податкової інформації через «InfoTAX» є не просто черговим кроком ДПС у напрямі цифровізації, а відповіддю на запит платників у мобільності отримання послуг» — повідомила Пресслужба Державної податкової служби України.
Джерело: ДПС