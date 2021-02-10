Податкова: До електронного сервісу «InfoTAX» для ФОП вже приєдналось 20 тис. користувачів





Державна податкова служба України повідомила, що до електронного сервісу «InfoTAX», який було запроваджено у листопаді минулого року, вже приєдналось 20 тис. користувачів.

Завдяки сервісу «InfoTAX» платники податків мають можливість отримувати інформацію через месенджери Telegram та Viber про:

стан розрахунків з бюджетом;

реєстраційні та облікові дані;

результати обробки документів;

терміни подання звітності та сплати податків.

Також платники можуть отримати інформацію із СЕА ПДВ та СЕА РПСЕ, всього на сьогодні InfoTAX надає близько 20 сервісів.

Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу.

В ДПС зазначили, що «InfoTAX» – це продовження розпочатого ДПС курсу на максимально дистанційне спілкування з платниками податків та якісно новий рівень послуг.

«Комфортність спілкування з податковою службою, швидкість та зручність отримання податкової інформації через «InfoTAX» є не просто черговим кроком ДПС у напрямі цифровізації, а відповіддю на запит платників у мобільності отримання послуг» — повідомила Пресслужба Державної податкової служби України.

Джерело: ДПС