Налоговая запустила для ФОП чат-бот «InfoTAX» с данным об уплате налогов, его уже можно опробовать в Telegram и Viber

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Государственная налоговая служба Украины запустила анонсированный ранее электронный сервис «InfoTAX», его уже можно подключить в мессенджерах Telegram и Viber. После подписки в личном кабинете налогоплательщика пользователи-ФОП могут получить актуальную информацию о состоянии расчетов с бюджетом, регистрационных и учетных данных, результатах обработки документов, а также сроках представления отчетности и уплаты налогов.

Следующий этап сервиса обещают внедрить в январе 2021 года, он позволит предзаполнять отчетность для плательщиков единого налога, переходить к уплате налогов в «два клика», а также получать оповещения о возникновении налогового долга, а также о возможности возникновения налогового долга в случае несвоевременной уплаты.

Для доступа к сервису необходимо в соответствующем мессенджере найти в поиске «InfoTAX», а затем перейти по ссылке к «Электронному кабинету» для идентификации и завершения настройки нового сервиса.

««InfoTAX» — это продолжение начатого ГНС курса на максимально дистанционное общение с налогоплательщиками и качественно новый уровень услуг. Комфортность общения с налоговой службой, скорость и удобство получения налоговой информации через «InfoTAX» является не просто очередным шагом ГНС в направлении цифровизации, а ответом на запрос плательщиков в мобильности получения услуг» — отметили в Государственной налоговой службе Украины.

Разработчики сервиса призывают присылать им предложения и замечания для улучшения работы электронного сервиса на адрес [email protected] После проведения необходимого тестирования и разработки полноценной функциональности вышеуказанный сервис будет интегрирован в государственную систему «Дія».

Источник: ГНСУ