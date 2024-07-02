Пограничники задержали 27-летнего программиста, который хотел нелегально выехать «на обучение» в Словакию — его оштрафовали на 8500 грн

Судья Песчанского районного суда Винницкой области рассмотрела материалы от пограничной службы относительно административного нарушения, совершенного программистом IT-компании Casafari. Он пытался незаконно пересечь границу с Молдовой, чтобы продолжить обучение в Словакии. Так он объяснил свои действия.

Отмечается, что правонарушение произошло 16 мая 2024 года, в 02 часа 10 минуты, на направлении Грабаровка (Украина) — Окница (Молдова) в районе промежуточного пограничного знака № 0229 на расстоянии 300 метров от линии государственной границы. Программист вместе с четырьмя другими нарушителями планировал незаконно пересечь границу в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска. Тем самым он совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

На судебное заседание нарушитель не явился, однако в материалах дела было его заявление о признании вины и рассмотрении дела в его отсутствие. Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что программиста следует признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 204-1 КУоАП — а именно попытке пересечения государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска группой лиц. Обстоятельств, смягчающих ответственность нарушителя, судом не установлено. В то же время суд определил обстоятельства, отягчающие ответственность — совершение правонарушения в условиях военного положения.

Итак, суд постановил, признать программиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2ст.204-1 КУоАП, и взыскать с него штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 грн. Дополнительно ему предстоит заплатить судебный сбор в пользу государства в размере 605,60 грн.

Источник: Постановление суда