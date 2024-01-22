Покемоны идут в Palworld: в моде Пикачу работает киркой, Эш – протагонист, Джесси из Команды R – игровой босс

В феноменально успешную игру Palworld, которую называют «Покемоны с пушками», добавили классических покемонов и их владельцев. В новом моде для игры, который находится в производстве, Эш стал персонажем игрока, Джесси из Команды R – мелким боссом игры, а Пикачу добывает камни киркой. Тут много и других покемонов из классического аниме-сериала. Авторы опубликовали трейлер мода.
@toastedshoes_ Pokemon inside Palworld? #palworld #pokemon #pokemontiktok #pokemongo #gaming #gamingontiktok #gamingclips ♬ Pokemon Yellow Theme (Red / Blue / Yellow) — Amy B
Геймплей Palworld сравним с такими играми, как Fortnite или The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Но больше всего игра напоминает покемонов, благодаря разнообразным созданиям, которые называются Pals. Мод, добавляющий настоящих покемонов, еще не опубликован, но ютубер Toasted Shoes запостил тизер, демонстрирующий игру с модом – подробное видео ожидается 23 января.
Кратко – мод превращает всех созданий Palworld в эквиваленты из Pokémon. В трейлере можно увидеть, как Эш охотится на дикую Тортерру, Пикачу помогает строить крепости и работает вместе со своими друзьями Броком и Мисти. Давний антагонист аниме, Джесси из Team Rocket даже стала ранним боссом.
Когда-то это должно біло случиться, и случилось очень быстро. Поклонники Pokémon не удивляются, когда любимых персонажей добавляют к другим играм – были и другие примеры. Даже без Пикачу и прочих Palworld разошлась тиражом более 4 млн и подвинула Cyberpunk 2077 в онлайне.
Вакансии
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Middle Marketing Graphic/Brand Designer for a UX/UI Agency Cieden, Львів, з/п 1500
Junior/Junior+ React Developer artcodevision
Lead Generation Specialist Go Interactive, Віддалено, з/п 500
Хайповая Palworld за три дня разошлась тиражом более 4 млн копий — она обошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam и вошла в топ-5
Источник: Kotaku