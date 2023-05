The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom объединила Восток и Запад: наивысшие оценки в Японии и США, 10 млн проданных копий за первые три дня

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала шестой игрой за 30 лет, получившей наивысший балл одновременно в журналах Famitsu и Edge. Еще три из них – другие части Zelda, также в список входят Bayonetta и GTA 5.

Оценка 40/40 в японском журнале Famitsu считается редким достижением, и только 28 игр за 37-летнюю историю журнала получили 40 баллов. Для этого каждый из четырех рецензентов должен дать игре максимальные 10 баллов. Набрать 10 в британском журнале Edge – тоже достижение: всего 24 игры получили такую оценку за 30 лет существования журнала.

Совпадение оценок в обоих журналах не только очень редкое событие – оно означает максимально хорошее восприятие игры на Востоке и на Западе. Некоторые игры были близки к тєтому, отставая в том или другом журнале всего на один балл:

Elden Ring, Grand Theft Auto IV, Red Dead Redemption 2, Super Mario 64 и Super Mario Odyssey получили 10 баллов в Edge, но только 39 баллов в Famitsu.

Dragon Quest IX, Final Fantasy XII, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Metal Gear Solid V, Metal Gear Solid: Peace Walker, SoulCalibur, Super Smash Bros Brawl и The Elder Scrolls: Skyrim получили 40 у Famitsu и лишь 9 баллов в Edge.

В 2013 году Edge изменил оценки семи игр на 10 задним числом, в их число входили Resident Evil 4, GoldenEye 007 и Dark Souls. Однако ни одна из них не набрала максимальное количество баллов в Famitsu.

За три дня после релиза было продано более 10 млн копий The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom по всему миру, что сделало её самой продаваемой игрой в серии. Также новая Zelda – самая быстропродаваемая игра Nintendo в Северной и Южной Америке.

Источники: VGC, BusinessWire