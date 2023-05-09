Peridot — тамагочи нового поколения от Niantic, создателей Pokemon Go

Цветные пушистые существа с большими глазами смотрят на вас с экрана телефона и ждут заботы. Это Peridot – современный аналог тамагочи от Niantic, создавших сверхуспешную Pokemon Go. Существа называются точки (dots), у них могут быть пушистые животы, рожки или красивые цветные перья, некоторые имеют совсем необычный вид.

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Niantic совместили принцип питомца тамагочи с активностями, привязанными к местности. У игры есть лор: перед тем, как познакомиться с вами, маленькие существа провели в спячке тысячи лет. Вы – представитель «общества хранителей», задача которого – помочь маленьким существам освоиться в мире. Каждый зверек генетически уникален – игрок может сочетать сем различных черт, среди которых рога, оперение, шерстяной покров, мордочка.

У точек две основных потребности – есть и играть. Отсутствие того или другого не навредит им фатально (точки не могут умереть), но заставит сильно грустить. У существ есть желания, которые регулярно меняются: они могут захотеть определенный тип еды или отправиться погулять где-то в реальном мире. Удовлетворение желаний помогает питомцам расти. Также их можно погладить или научить новым трюкам – это мало что меняет, но очень забавно.

Существа взаимодействуют с реальным миром удивительно реалистично. Чтобы добыть еду, нужно нарисовать круг на экране – зверек будет копать в этом месте. Они могут распознавать разные поверхности, поэтому будут получать разную пищу в зависимости от места добычи. Точки могут нюхать реальные цветы, реагировать на домашних животных, к которым тоже будут принюхиваться. Застревая во время движения в реальной среде, они переключаются на передвижение по воздуху. Питомец будет бежать рядом с вами на прогулке.

По мнению Эндрю Вебстера из The Verge, в игре не хватает активностей в реальном мире. Единственное, что он смог делать с питомцем в течение многочасовой прогулки – несколько раз покормить его. Большинство желаний точек можно удовлетворить не выходя из дома. Даже если выход на улицу необходим – проще дождаться, когда неудобное желание сбросится. Три стадии роста зверюшки также не требуют больших усилий и не занимают много времени – питомец журналиста полностью вырос за 24 часа.

Peridot напоминает симулятор размножения. Как только ваши точки станут взрослыми, вы сможете связаться с друзьями, чтобы вылупился новый питомец. Он будет сочетать в себе черты обоих «родителей». Питомцев может быть несколько, но одновременно активным может быть только один. Побочная задача игры – собрать наибольшее количество различных черт внешности, чтобы иметь возможность сочетать их в дальнейшем.

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В игре есть ненавязчивая монетизация – можно купить дополнительные игрушки, еду и гнезда. За неделю игры Эндрю не столкнулся с жесткой необходимостью что-либо покупать. В целом Peridot кажется милой и забавной, но несколько скучной из-за малого количества активностей и их простоты. Возможно, со временем это изменится.

Источник: The Verge