Поліцейські встановили на Харківщині не камери автофіксації порушень, а інформаційні табло з індикатором швидкості

Майже кожного місяця в Україні встановлюють нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР — їх кількість вже перевищила 200 одиниць. Але такі комплекси дисциплінують лише тих, хто знає про встановлені камери.

Тому поліцейські Харківщині вийшли з ініціативою встановити інформаційні табло з індикатором швидкості. Такий пристрій покликаний дисциплінувати учасників руху, відображаючи швидкість проїжджаючих машин на цій ділянці дороги.

Керівництво громад Малоданилівська ТГ та Циркунівська ТГ підтримало і сприяло встановленню сучасної розробки контролю швидкісного режиму.

P.S. Як вважаєте, такі табло дійсно зможуть сприяти зменшенню швидкості на дорогах чи лише в комплекті з камерами автоматичної фіксації порушень ПДР?

Джерело: Поліцейські офіцери громад