Полное отключение Google+ для обычных пользователей запланировано на 2 апреля, компания предупреждает о полном удалении данных

В октябре прошлого года компания Google анонсировала грядущее закрытие социальной сети Google+ для потребителей. Причиной тому стали выявленные уязвимости в API соцсети. Позже были найдены новые уязвимости, и процесс закрытия Google+ было решено ускорить. Теперь же поисковый гигант официально опубликовал график закрытия Google+.

С 4 февраля пользователи не смогут создавать новые профили Google+, страницы, сообщества и события. Функция комментирования с помощью Google+ будет удалена с Blogger к 4 февраля, а с других сайтов – с 7 марта. Все комментарии пользователей Google+ будут удалены со всех сайтов 2 апреля.

Также 2 апреля будут закрыты учётные записи и страницы Google+, и начнётся удаление контента потребительских учётных записей Google+. Фотографии и видео с Google+ также будут удалены (за исключением тех, которые размещены на Google Photos). До того момента пользователи могут сохранить свой контент. Полное удаление пользовательского контента займёт несколько месяцев, так что часть информации всё ещё может быть видна.

Владельцы и модераторы сообществ Google+ смогут загрузить данные сообщесвт. Отмечается, что с марта 2019 года для загрузки будут доступны дополнительные данные, включая авторов, тела сообщений и фотографии всех публикация в общедоступных сообществах.

Функция авторизации на сайтах и в приложениях при помощи кнопки Google+ перестанет работать уже в ближайшие недели. Но в некоторых случаях она может быть заменена на кнопку авторизации Google.

Отмечается, что доступ к другим сервисам Google не будет затронут в связи с прекращением работы Google+. Вместе с тем, для пользователей G Suite учётные записи Google+ продолжат работать. В дальнейшем для них предусмотрено изменение внешнего вида и добавление новых функций.

Источник: The Verge