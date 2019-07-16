Полнокадровая беззеркальная камера Sony A7R IV получила 61-мегапиксельный сенсор и ценник в $3500

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Компания Sony подготовила к выпуску новую полнокадровую беззеркальную камеру Sony A7R IV. Как отмечает производитель, эта новинка способна обеспечить качество съёмки, сопоставимое со среднеформатными камерами. Это обеспечивается благодаря использованию нового 61-мегапикслеьного сенсора (в модели A7R III использовался сенсор с разрешением 42,4 Мп).

Отмечается, что новый сенсор обеспечивает невероятный уровень детализации даже при масштабировании изображения. Для этого устройства заявлен динамический диапазон в 15 ступеней экспозиции. Камера содержит встроенную 5-осевую систему стабилизации изображения, электронный OLED видоискатель с разрешением 5,76 млн пикселей и систему автоматической фокусировки на базе 567 точек фазового определения фокуса. При этом автофокус может отслеживать глаза людей и животных. Среди прочих улучшений упоминается переработанная система записи звука, обновлённый держатель и улучшенная защита от пыли и влаги.

Камера Sony A7R IV может вести серийную съёмку фотографий со скоростью 10 кадров в секунду как с непрерывным автофокусом так и с автофокусом для каждого снимка. Также поддерживается запись видео в разрешении 4K с кривыми S-Log 2/3 и HDR. Также впервые для камер Sony реализована автофокусировка по глазам в реальном времени при записи видео. Для хранения отснятого материала предусмотрены два слота для карт памяти UHS-II SD . Также есть возможность использования беспроводного соединения.

Новая камера Sony A7R IV поступит в продажу в сентябре по цене $3500.

Источник: The Verge