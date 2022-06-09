Полноразмерную секс-куклу в виде Цири из игры «Ведьмак 3» продают по цене $2580 (меч и доспехи докупаются отдельно)

Компания Moon Doll, занимающаяся распространением секс-кукол, подготовила новое предложение в рамках бренда Game Lady. Как видно из названия, в рамках этого бренда предлагаются секс-куклы, основанные на игровых персонажах женского пола. И очередной новинкой стала полноразмерная кукла, напоминающая Цири из игры «Ведьмак 3».

Лицо куклы очень похоже на Цири (включая веснушки и шрамы), а одежда также выполнена в стиле игрового персонажа. Хотя ни в названии модели, ни в описании на сайте нет никаких привязок к персонажу из третьего «Ведьмака». Однако отличия всё же имеются. Высота секс-куклы составляет 168 см, хотя в книгах упоминался рост Цири 175 см.

На сайте Moon Doll можно индивидуально настроить внешний вид куклы в соответствии со своими предпочтениями и пристрастиями, включая цвет тела, оформление интимных органов, маникюр и др. В комплект поставки секс-куклы входит бельё, но комплект одежды Цири и копию меча необходимо покупать за отдельную плату. Также отдельно можно приобрести и другие аксессуары. Базовая цена секс-куклы Цири составляет $2579.