ОБНОВЛЕНО: Киберполиция предлагает владельцам онлайн-СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей

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Ресурс «Интернет-издание «Полтавщина» опубликовал на своей странице в Facebook достаточно необычное письмо, которое редакция получила по электронной почте от местного отдела киберполиции.

В письме говорится, что департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, пытающихся анонимизировать себя при просмотре сайтов в интернете. И представители органов правопорядка интересуются у редакции, заинтересована ли она в установке такого скрипта в программный код сайта? В случае согласия на установку скрипта, сотрудник киберполиции свяжется с редакцией.

Предложение было оформлено в виде файла PDF. При этом само электронное письмо киберполиция не дополнила никакими дополнительными сведениями, пояснениями или даже минимальным приветствием.

Своё отношение к данному предложению редакция «Интернет-издания «Полтавщина» опубликовала в Facebook. Редакция отказалась устанавливать сторонний код на страницы своего сайта, как это предлагает киберполиция.

«Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там «бэкдор» — это уже слишком, какими бы благими целями это не оправдывалось», — говорится в публичном заявлении редакции.

Добавим, в комментариях под этой публикацией главный редактор другого полтавского СМИ – «Газета «Коло» – также заявила о получении аналогичного письма от киберполиции с предложением разместить на сайте скрипт для деанонимизации пользователей. Судя по всему, это инициатива местного полтавского отделения киберполиции.

ОБНОВЛЕНО: На странице «Лаборатория цифровой безопасности» в соцсети Facebook появилась информация, что такие письма от киберполиции с предложением установить скрипт для деанонимизации пользователей получают не только полтавские онлайн-СМИ.

«Нам также известно, что подобные письма получали региональные редакции, в частности на Волыни и Николаевщине. По состоянию на сейчас кода самого скрипта нет в публичном доступе (мы готовим запрос на доступ к публичной информации). Впрочем, судя по содержанию письма, можно предположить, что речь идёт о системе неизбирательного слежения за всеми посетителями интернет-ресурсов», — говорится в публикации.

Так что, судя по всему, это более массовое явление, а не инициатива лишь полтавского отделения киберполиции.

В «Лаборатории цифровой безопасности» также задаются вопросами:

«Согласятся украинские медиа установить слежку за собственными читателями? И предупредят об этом самих читателей?»

Источник: Facebook