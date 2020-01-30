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ОБНОВЛЕНО: Киберполиция предлагает владельцам онлайн-СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей

ОБНОВЛЕНО: Киберполиция предлагает владельцам онлайн-СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей

ОБНОВЛЕНО: Киберполиция предлагает владельцам онлайн-СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей


Ресурс «Интернет-издание «Полтавщина» опубликовал на своей странице в Facebook достаточно необычное письмо, которое редакция получила по электронной почте от местного отдела киберполиции.

В письме говорится, что департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, пытающихся анонимизировать себя при просмотре сайтов в интернете. И представители органов правопорядка интересуются у редакции, заинтересована ли она в установке такого скрипта в программный код сайта? В случае согласия на установку скрипта, сотрудник киберполиции свяжется с редакцией.

Киберполиция предлагает владельцам сайтов СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей

Предложение было оформлено в виде файла PDF. При этом само электронное письмо киберполиция не дополнила никакими дополнительными сведениями, пояснениями или даже минимальным приветствием.

Киберполиция предлагает владельцам сайтов СМИ установить скрипт для деанонимизации пользователей

Своё отношение к данному предложению редакция «Интернет-издания «Полтавщина» опубликовала в Facebook. Редакция отказалась устанавливать сторонний код на страницы своего сайта, как это предлагает киберполиция.

«Мы уже привыкли, что власть регулярно пытается законодательно ввести цензуру в интернете, но давать полиции доступ к серверу СМИ, устанавливая там «бэкдор» — это уже слишком, какими бы благими целями это не оправдывалось», — говорится в публичном заявлении редакции.

Добавим, в комментариях под этой публикацией главный редактор другого полтавского СМИ – «Газета «Коло» – также заявила о получении аналогичного письма от киберполиции с предложением разместить на сайте скрипт для деанонимизации пользователей. Судя по всему, это инициатива местного полтавского отделения киберполиции.

ОБНОВЛЕНО: На странице «Лаборатория цифровой безопасности» в соцсети Facebook появилась информация, что такие письма от киберполиции с предложением установить скрипт для деанонимизации пользователей получают не только полтавские онлайн-СМИ.

«Нам также известно, что подобные письма получали региональные редакции, в частности на Волыни и Николаевщине. По состоянию на сейчас кода самого скрипта нет в публичном доступе (мы готовим запрос на доступ к публичной информации). Впрочем, судя по содержанию письма, можно предположить, что речь идёт о системе неизбирательного слежения за всеми посетителями интернет-ресурсов», — говорится в публикации.

Так что, судя по всему, это более массовое явление, а не инициатива лишь полтавского отделения киберполиции.

В «Лаборатории цифровой безопасности» также задаются вопросами:

«Согласятся украинские медиа установить слежку за собственными читателями? И предупредят об этом самих читателей?»

Источник: Facebook

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