«Получите дотацию»: Хакеры под видом Минагрополитики рассылают аграриям фишинговые письма с вредоносными файлами

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает об участившихся случаях фишинговых атак в отношении аграрных компаний. Как выглядит такое письмо, видно на изображении выше.

Как сообщается, неизвестные хакеры, используя поддельный почтовый адрес info@minagro.com.ua, от имени Минагрополитики рассылают потенциальным жертвам письма с темой «Получите дотацию в рамках государственной поддержки сельского хозяйства».

В письме говорится, что соответствующий субъект хозяйствования отобран как потенциальный кандидат на получение дотации. Для этого мошенники предлагают загрузить и заполнить анкету по ссылке. Само собой, ссылка ведет на файл неизвестного происхождения, явно содержащий вредоносный код, то есть, вирус.

В Минагрополитики подчеркивают, что не делали таких рассылок и призывают компании сразу удалять подобные подозрительные письма. Пресс-служба напоминает, что официальным электронным адресом министерства является info@minagro.gov.ua и news@minagro.gov.ua, а информация о программах господдержки публикуется на официальном сайте.

Источник: Минагрополитики