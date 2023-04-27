Полупроводниковый бизнес Samsung в прошлом квартале понес рекордные убытки в сумме $3,4 млрд

Компания Samsung опубликовала отчёт о финансовых результатах за первый квартал 2023 года. Он демонстрирует ухудшение ситуации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Курс Data Scientist. Якщо тобі потрібен знак, що в житті треба щось змінювати, ось він . Запишіть мене!

Консолидированный доход Samsung составил 63,75 трлн вон ($47,5 млрд), а операционная прибыль — всего 0,64 трлн вон ($477 млн). Основной причиной такой ситуации стали рекордные убытки полупроводникового бизнеса. Подразделение Samsung DS, которое занимается производством полупроводников и дисплеев, сообщило о консолидированном доходе в размере 13,73 трлн южнокорейских вон ($10,2 млрд), а операционный убыток составил 4,58 трлн вон ($3,4 млрд).

По итогам четвёртого квартала 2022 года подразделение Samsung DS получило операционную прибыль всего 0,27 трлн вон ($201 млн). Но общий спрос на чипы памяти в последние месяцы снижался из-за экономического спада и вызванного им снижения расходов клиентов. Это существенно ухудшило финансовые показатели сегмента бизнеса, который всегда приносил компании прибыль. Тем не менее Samsung ожидает постепенного восстановления спроса во второй половине года по мере истощения запасов клиентов.

Мобильное подразделение Samsung показало хорошие результаты в первом квартале. Оно принесло консолидированный доход в размере 31,82 трлн вон ($23,7 млрд) и операционную прибыль в сумме 3,94 трлн вон ($2,9 млрд). В Samsung пояснили, что, хотя в целом спрос на смартфоны был низким, рынок устройств премиум-класса рос из года в год. Хорошие результаты подразделения стали возможными благодаря высоким продажам устройств серии Galaxy S23, особенно Galaxy S23 Ultra. В дальнейшем компания намерена более активно продвигать складные смартфоны.

Источник: Engadget